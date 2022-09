Carolina Ross luce mono ajustado y acampanado al estilo Selena

Recientemente, la escena de la música regional mexicana se ha visto iluminada por la voz de Carolina Ross, una cantante originaria de Culiacán que gracias a su talento para interpretar covers y su gran sentido de la moda ha logrado cautivar a las audiencias.

Con tan solo 26 años de edad, Carolina ya ha sido nominada en tres ocasiones a los Premios Lo Nuestro y fue la elegida para cantar el Himno Nacional en la más reciente pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez.



Foto: Instagram @carolinaross

A los logros de la intérprete de “Decide qué somos”, se suma su reciente invitación por parte de Christian Nodal para subir al escenario a cantar con él en su presentación llevada a cabo en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

Fue para dicha presentación que Carolina Ross decidió portar un mono ajustado y acampanado al estilo de Selena Quintanilla, el cual hizo lucir su deslumbrante figura.

El look estilo ”Selena” de Carolina Ross

Durante sus recientes presentaciones en vivo y apariciones en televisión, Carolina Ross ha demostrado tener una fuerte influencia del estilo de la "Reina del tex-mex", Selena Quintanilla.

Ross no ha dejado de lucir atuendos ajustados y llenos de brillos, tal como solía hacerlo Selena. Carolina también ha demostrado tener un gran gusto por las terminaciones acampanadas y los sombreros tejanos.

El más claro ejemplo de la influencia de Selena Quintanilla en el look de Carolina Ross se vio recientemente en su presentación junto a Christian Nodal, cuando interpretaron a dueto el tema “De los besos que te di”.



Foto: Instagram @carolinaross

La cantante sinaloense seleccionó para este show un mono ajustado acampanado confeccionado por Marcela Beltrán, diseñadora mexicana.

El modelo en color negro contó con un escote asimétrico y dejó al descubierto uno de los perfiles de Carolina. Del lado sin mangas del mono, se apreció el diseño de un brassier cubierto de brillos y delgadas cadenas, muy al estilo de Selena Quintanilla.

Foto: TikTok @carolinaross

Que Carolina Ross optara por portar un modelo diseñado por Marcela Beltrán para una presentación tan importante no es casualidad, pues ambas mujeres son originarias de la misma ciudad.



Foto:TikTok @carolinaross

La influencia de Selena Quintanilla en la moda

Además de su gran huella en la música, Selena Quintanilla dejó un legado en el mundo de la moda. Muchas artistas, como Carolina Ross, han replicado sus looks y le han rendido homenaje a su estilo.

Prendas como el bustier, brassieres de lentejuelas y, por supuesto, los pantalones de tiro alto acampanados, son representantes de la herencia en la moda que dejó la Reina del tex-mex.

Otros hitos del estilo de Selena Quintanilla fueron el uso de grandes arracadas y el maquillaje enfocado en los labios, elementos que también han sido replicados por Carolina Ross.

Foto: Instagram @carolinaross

Cabe destacar que el uso de looks estilo “Selena” no ha sido la única manera en la que Carolina Ross le ha rendido homenaje a la fallecida cantante, pues en 2018 Carolina integró en su cuarto álbum de covers el tema “No me queda más”, interpretado originalmente por Selena Quintanilla.

Sin duda, la influencia de la Reina del tex-mex sigue vigente y se ha manifestado en la nueva generación de la música mexicana, a la cual pertenece Carolina Ross.

Así como el mono ajustado y acampanado estilo Selena Quintanilla, seguramente Carolina Ross seguirá mostrando looks influenciados por otras grandes artistas, siempre adaptados a su propio estilo.

