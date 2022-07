Belinda enciende Instagram con lencería de encaje negro de conejita

En las últimas semanas, Belinda ha estado bastante ocupada, ya sea promocionando su thriller en Netflix Bienvenidos al Edén o los nuevos sencillos y colaboraciones que estrenó con los artistas españoles Lérica (No estamos tan locos), Ana Mena (Las 12) y Omar Montes (Si tú me llamas), pero eso no es excusa para dejar de subir espectaculares looks en sus redes sociales.



Instagram es la app favorita de Beli por excelencia, así que es normal que suba selfies o historias de su día a día, pero esta vez elevó sus posts a otro nivel: sorprendió a todos y todas con una espectacular mini sesión de fotos donde mostró su lado más elegante acompañado de un conjunto de lencería y orejas de conejita.



Foto: Instagram/@belindapop



Belinda y la lencería más sofisticada de la temporada

A estas alturas del año las tendencias, en cuanto a la ropa interior, ya están marcadas y la cantante nacida en España lo sabe muy bien. En esta ocasión subió un set de fotos digno de cualquier revista de moda.



Las piezas que acompañan a la intérprete de “Bella traición” es un conjunto de lencería color nude con un vordado floreado en tonos negros, destacando los tirantes de su escote y braga, dándole una apareicneica elegante y sobria.



El look es rematado por un antifaz de conejita completamente negro y con velo, lo que potencia el aura chic de misterio que hasta el momento ha generado más de 300 mil reacciones y comentarios hacia la actriz que van desde que luce como “potra” hasta reafirmando su posición como “la patrona del pop”.





Foto: Instagram/@belindapop



Los bralettes, tendencia que no desaparece

Esta prenda es considerada como ropa interior y si bien luce genial así, su estilo se adapta a cualquier outfit, complementando cualquier look de manera perfecta. Si bien aparecieron a mitad del siglo XX, su explosión en la moda se dio apenas hace una década y a partir de entonces es un must have en el armario de cualquier amante de la moda.



Los barlettes pueden utilizarse bajo blusas transparentes, con petos, si lo que quieres es un look veraniego o como lo utilizó Belinda en su último post o en su TikTok, a manera de crop top acompañado de un saco o suéter ligero, sacando provecho del efecto push up de esta prenda si tienes busto pequeño, aunque actualmente existen tallas para todo tipo de cuerpos.



Roba el look de conejita de Belinda

Si quieres imitar el espectacular look que logró Beli en su última publicación de Instagram, puedes intentarlo utilizando lencería con encaje de ribete o bralettes floreados, estas son algunas opciones geniales:



Et de 5 piezas de lencería negro





Foto: Shein



¿Dónde y cuánto?

Este conjunto está en Shein, aproximadamente en 260 pesos.



Bralette Luvlette triangular con encaje floral





Foto: Shein

¿Dónde y cuánto?

Al igual que el conjunto anterior, esta pieza está en Shein y cuesta 154 pesos. Está disponible en color negro, blanco, lila púrpura, amarillo y rosa pálido.



Bralette con relleno de encaje





Foto: Shein



¿Dónde y cuánto?

Está en Shein y cuesta 220 pesos, sólo está en rosa pálido.

Los bralettes, como los conjuntos de lencería, casi siempre se han pensado como un elemento de seducción, pero actualmente, más que sentirse sexy. La ropa debe hacernos sentir cómodas y bien con nuestro cuerpo. Siempre que crees outfits, es importante considerar esto, ya que la confianza es el primer paso para lucir increíble.

