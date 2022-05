Belinda, mejor conocida como la “princesa del pop”, ha decidido hacer varios cambios en su vida después de su ruptura amorosa con Christian Nodal, uno de ellos fue mudarse a España, donde se encuentra realizando nuevos proyectos y la hemos visto más feliz, estilosa y sexy que nunca.

La cantante ha dado mucho de qué hablar los últimos días, pues con el estreno de su nueva serie, “Bienvenidos a Edén” de Netflix, ha dado entrevistas donde se le ha podido ver luciendo looks de impacto con los que enciende las redes y aprovecha para darnos cátedra de estilo.

El día de ayer se llevó a cabo uno de los eventos más esperados del mundo del cine iberoamericano, los Premios Platino, que en su 9na edición nos dieron una gala llena de personalidades que deslumbraron con sus atuendos, tal cual lo hizo Belinda, al desfilar por la alfombra roja como una diva con un vestido negro que acaparó toda la atención de inmediato.



Foto: Instagram @salvamuste

Leer también: Yalitza Aparicio se luce posando con bikini multicolor en Oaxaca



Belinda enciende las redes con un sensual vestido negro

Desde su llegada a los premios, la cantante tuvo un excelente recibimiento de parte de sus fans, por lo que Belinda no dudó en agradecer todo el cariño deteniéndose a tomarse fotos con algunos de sus seguidores.

El atuendo de la cantante de inmediato dio de qué hablar, al ser uno de los looks más sensuales que desfilaron por la alfombra roja de la gala. Belinda lució un vestido negro de la firma libanesa Mônot, con mangas largas y tendencia cut out, que fue imposible de ignorar al tener un prominente escote, así como aberturas laterales y al frente que estilizaron su silueta y dejaron al descubierto sus abs de envidia.



Foto: Instagram @_freddyalonso

Confirmando que llevar prendas cut out es una alternativa ganadora para ser la mejor vestida de la temporada, el vestido de Belinda también causó revuelo con la abertura en la pierna que le dio un toque sexy a su look, que estuvo en manos del fashion stylist Freddy Alonso.



Foto: Instagram @_freddyalonso

Por otra parte, la cantante complementó su look con unas plataformas de correa al tobillo, lo que la hizo lucir una silueta más alargada y estilizada, así como accesorios sutiles que no le restaron protagonismo a su vestido y una manicura que hizo juego con su look.



Foto: Instagram @rasec.hair

Acompañando su look elegante y glamuroso, Belinda llevó una melena mediana con ligeras ondas en las puntas y dos mechones al frente, un peinado por Rasec Sagrav.

Y como el maquillaje es clave, el maquilliste Roddo González hizo su magia y aplicó un makeup con efecto natural en la piel, con un poco de color en los parpados, haciendo el match perfecto con su lipstick color vino.



Foto: Instagram @rasec.hair

Leer también: Alerta tendencia: el bob cat será el corte más favorecedor esta temporada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters