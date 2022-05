Así llevaremos los tops de espalda descubierta esta temporada

Existen prendas básicas que nunca salen de nuestro clóset, gracias a su versatilidad que nos permite crear más de un look con una sola prenda y dentro de esa lista se encuentran los tops, una pieza camaleónica que tiene el poder de adaptarse a cualquier estilo.

Es por eso que los tops son la prenda infalible de la temporada que no puede faltar en tu guardarropa más primaveral, pero los próximos meses estos se van a llevar con la espalda descubierta, que harán de tu look el más hot.

A continuación te decimos cómo combinar tus tops de espalda descubierta sin morir en el intento, para que luzcas como una experta de moda.



De textura satinada

Los tops con la espalda descubierta esta temporada se llevarán coloridos, también en texturas satinadas que incrementan la sensualidad que, ya de por sí, aporta este tipo de escotes a la silueta femenina.



Foto: Zara



Manga larga

Para crear un estilo que aplique todas las reglas de moda de esta temporada, combinar un top de manga larga con escote en la espalda con unos jeans de tiro alto es una alternativa ganadora y sencilla que te dará el premio a la mejor vestida sin que te esfuerces demasiado.

Unos jeans de cintura alta van a estilizar tu figura, por lo que visualmente te dará unos centímetros más de altura.



Foto: Romwe



En crochet y con body chains

El crochet es un tejido emblema en primavera, así que puedes elegir un top de este estilo con la espalda descubierta.



Foto: Bershka

La joyería corporal es un trend muy popular en estos días, pues este accesorio es ideal para agregarle a nuestros looks primaverales un toque de sensualidad, además de ayudarnos a resaltar partes de nuestro cuerpo, como el pecho, la cintura o la cadera.



Foto: Bershka



Look monocromático

Si eres de las que cree que llevar un look del mismo color es aburrido, estás en un error, ya que esta es una de las opciones más acertadas para armar un outfit ganador, ya que combinar prendas del mismo color o de la misma gama le va a aportar mucha elegancia y sofisticación a tu look sin dejar el glamour atrás.

Llevar prendas del mismo color que tu top de espalda descubierta, o como parte de un conjunto, será un acierto que tienes que poner a prueba.



Foto: Bershka

Cuello halter y bermudas denim

El cuello halter es uno de los que nos permite mostrar nuestra espalda y clavícula con mucha sensualidad. En primavera, no dudes en elegir un modelo como este, abrazado al cuello y corto. Puedes lucirlo con shorts o bermudas de jeans para un look playero, pero también con faldas midi y pantalones palazzo o culotte para looks menos informales.

Unas sandalias de correas, bajas o altas según la ocasión, son una excelente opción para combinar tu look, ya sea que lleves unos jeans, un short o una falda, pues este calzado es muy cálido y fresco que va perfecto con la temporada.



Foto: Zara

