Ary Tenorio enciende Instagram con vestido ajustado con capucha 

Arianny Tenorio, creadora de contenido de origen venezolano, no deja de trabajar y así lo demuestra en sus historias de Instagram en donde siempre deja impresionados a sus seguidores no solo por su belleza sino por sus originales looks, tal como su ajustado vestido blanco con capucha.

El pasado fin de semana, Arisita estuvo de vuelta en la Ciudad de México luego de haber viajado al lado de su novio Luisito Comunica, y tuvo una sesión de fotos promocional para su marca de accesorios ´Glowa´.

Los fans de Ary pudieron seguir de cerca algunas de las escenas de la sesión promocional, pues la influencer compartió, por medio de sus historias de Instagram, fotografías y videos con algunas de las locaciones.



Foto: Instagram arianny.tenorio

La creadora de contenido presumió algunos de los atuendos y accesorios que aparecerán próximamente en el catálogo de su marca.

Entre los outfits que mostró el fin de semana se encuentra un conjunto negro adornado con puntos blancos en 2 piezas, acompañado de una capa y un collar de perlas; y otro con un vestido ajustado con capucha, todo en color blanco.

Los accesorios de Ary Tenorio

Como complemento estrella, Ary lució piezas de su propia marca.

Para dar el toque final al outfit negro, optó por portar una bolsa blanca y, para combinar el vestido ajustado con capucha, Arisita eligió como pieza estrella un bolso negro con dorado.

La influencer relató en sus historias que el atuendo blanco la hacía sentir como salida de ´Star Wars´, y es verdad que el vestido ajustado con capucha acompañado de accesorios dorados la hacía lucir como el personaje de Padmé, quien en la saga se caracteriza por combinar sus atuendos blancos con capuchas y velos.



Foto: Instagram arianny.tenorio

El bolso negro con correa dorada que completó el look con vibras de ´Star Wars´ pertenece a la colección de bolsas estilo cartera de Ary Tenorio. Esta bolsa mini tiene un costo de 2,150 pesos y cuenta con compartimientos internos con divisiones para guardar tarjetas y billetes.

Al igual que otras piezas de la colección, el bolso que acompañó a Ary durante la sesión fotográfica cuenta con solo 50 piezas en existencia por color.

Foto: glowaglowa.com

Este diseño con herrajes en tono dorado está disponible también en color blanco, morado, rojo, verde, azul y rosado. Todos con gran potencial para ser combinados con todo tipo de vestidos y utilizados en ocasiones tanto casuales como formales.

Glowa, marca sin maltrato animal

Las bolsas y accesorios elaborados por Glowa, la marca de Ary Tenorio, son elaborados sin crueldad, pues son 100% veganos.

Para la fabricación de bolsos, carteras, tarjeteros y cangureras, Arisita emplea materiales provenientes del nopal y de fibras sintéticas. Como ella misma relata en uno de sus videos de TikTok, los accesorios poseen cierto porcentaje de piel de nopal y de piel sintética según el diseño.

La marca Glowa se autodenomina como sustentable y ecoamigable, pues sus productos, además de estar libres de maltrato animal, son empacados en bolsas elaboradas con materiales que no dañan el ambiente. Según las descripciones de su portal web (glowaglowa.com).

