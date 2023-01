Arisita luce impactante vestido transparente en la playa

No es un secreto que Arianny Tenorio, a quien sus seguidores llaman Arisita por cariño, eleva cualquier tendencia, ya que logra destacar a la perfección cada detalle de las prendas que usa en todos sus looks, desde los más básicos y cómodos, hasta los más arriesgados. Y la tendencia de los vestidos transparentes no ha sido la excepción, ya que la ha llegado a lucir con el máximo glamour en eventos importantes, pero también en ambientes más relajados como la playa.

Recientemente, la carismática novia de Luisito Comunica, llevó un minivestido en Tulum en textura "fishnet", que es conocida por su gran parecido a la redes de pescar y llegó en el verano de 2022 para quedarse como un básico de playa que tiene el poder de elevar cualquier look para lucir fuera del mar. Arisita también modeló este tejido, pero en clave elegante, en los Tú Awards del 2022, confirmando que los vestidos transparentes están entre sus favoritos del momento.



Foto: Instagram @arianny.tenorio



Arianny Tenorio en mini vestido transparente

A pesar de que en un momento se creyó que la tendencia fishnet sería transitoria, hubo quienes le vieron potencial de convertirse en un básico para llevar en la playa, y está funcionando, ya que muchas famosas están apostando por lucir sus vestidos de red para complementar increíbles looks de playa durante el día. Los vestidos transparentes con brillo en este tejido podrían quedar perfectos para una escapada nocturna, justo como lo lleva la youtuber.

Leer también: Los looks más virales de Megan Fox en el 2022



Foto: Instagram @arianny.tenorio

A través de sus historias de Instagram, Arisita compartió con sus seguidores su outfit en una noche de fiesta en Tulum, explicando las prendas que lo componían: un top de traje de baño negro, un short de corte alto, un minivestido de transparente de red con brillos y sandalias cómodas, que parecieran ser el popular modelo de dos tiras de la marca Birkenstock.

Posó junto a su novio, el reconocido youtuber y empresario Luisito Comunica, para mostrar cómo se veía su outfit completo con prendas básicas para usar en la playa, que fueron elevadas al máximo nivel gracias a su mini vestido de red con brillos.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

La elección del color para un look monocromático también fue una apuesta ganadora para salir de fiesta en la noche en la playa.

Leer también: Propósitos de moda y belleza para arrasar en el 2023

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters