Cada diciembre la decoración para el árbol de Navidad es todo un tema, primero nos ponemos a pensar en las esferas, luces con villancicos, el color -ahorita el negro es una gran tendencia- e infinidad de cosas más que son necesarias para que nuestro arbolito de Navidad luzca impecable.

Sin embargo, para todas aquellas casas que cuentan con niños pequeños o mascotas como perro o gatos, la hora de poner el árbol de Navidad resulta una misión casi imposible al igual que mantenerlo intacto, y es que nuestros pequeños y mascotas, encuentran bastante fascinante todo el color y alegría que tiene la decoración del árbol de Navidad. Y si en tu casa siempre terminan haciendo de las suyas, sigue leyendo, que te tenemos una buena noticia.

Leer también: Luces para barba, la nueva tendencia para caballeros

La empresa europea de compras en línea Argos, ha ideado la solución perfecta: un árbol de Navidad a la mitad. Parece un tanto loca la idea, pero créenos para nada es así, sino todo lo contrario.

El diseño sólo tiene ramas en la parte superior del árbol, dejando una base mucho más alta que el árbol de Navidad tradicional que es bastante frondoso. Lo puedes encontrar en color verde o blanco con un precio de 30 a 33 euros, aproximadamente $650 a $710 pesos.



Leer también: Te dejamos 10 looks para que luzcas increíble en las próximas fiestas decembrinas

Desafortunadamente Argos sólo tiene envíos a Reino Unido, pero eso no significa que no puedas imitar la idea y crear tu propio árbol de Navidad a la mitad. Hay algunos árboles de Navidad a los cuales les puedes retirar ramas y dejar sólo una parte, si no te agrada como luce la base, puedes cubrirla con escarcha o hilo decorativo y ¡listo!



Estamos casi seguras que tu decoración navideña estará más segura con esta medida.

¿Qué te parece?