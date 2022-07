Para nadie es ajena la realidad ambiental y climática en la que estamos viviendo actualmente, pues si nos ponemos a pensar con la cabeza bien fría, este podría ser uno de los veranos más relajados que estamos compartiendo con el planeta, ya que cada vez más orillamos a nuestro único hogar a su saturación.

Si bien las industrias y nuestras acciones han tenido mucha responsabilidad la crisis que estamos pasando, hay personas que están aportando su granito de arena para poder educar, concientizar y cambiar nuestros hábitos de consumo. La industria de la moda no se encuentra libre de crítica cuando hablamos de huella verde, al ser una de las que más contamina a nivel mundial. Por eso, algunos de sus creativos han buscado la forma de mejorar su impacto ambiental.

Uno de los ejemplos recientes más claros que existen y buscan mejorar dicha situación es la colaboración de la marca de vodka Absolut y Anuar Layón, que, en pro del planeta, han hecho una mancuerna increíble para crear "Regeneración", colección cápsula que busca crear conciencia sobre la segunda vida que puede tener cualquier prenda.



Foto: Anuar Layón / Absolut



¿Qué es "Regeneración" by Anuar Layón?

Es un proyecto colaborativo entre Absolut y Anuar Layón, donde se busca hablar del impacto positivo que generamos al darle una segunda oportunidad a los textiles de cualquier prenda. Además, se busca generar nuevos hábitos fomentando el reciclaje y reutilización para así construir un mejor mañana para nuestro planeta.



Absolut y Anuar Layón han hecho una mancuerna donde crearon una colección cápsula que se limita a 250 piezas exclusivas elaboradas con materiales totalmente reciclados bajo el sistema Recover (sistema de reciclaje que transforma los desechos textiles en fibras de algodón recicladas de alta calidad).



Foto: Anuar Layón / Absolut

Además, los detalles de esta colaboración están pensados para que todo sea totalmente amigable con el ambiente, y cuando hablamos de todo, es todo: el empaque, la tela, los procesos logísticos, y hasta los cortes de las piezas buscan que seamos más conscientes y amigables con el ambiente.

En exclusiva para De Última, Anuar Layón nos contó los detalles sobre "Regeneración" , su nueva colaboración con Absolut, la inspiración que hay detrás de esta nueva entrega del creativo mexicano y los planes a futuro que tiene en la industria de la moda mexicana.



Foto: Anuar Layón / Absolut

Cuéntanos sobre la nueva colaboración que tienes con Absolut y cómo nace la inspiración de “Regeneración”.

El objetivo es hablar de sustentabilidad y, refiriéndonos a la construcción física de la prenda, las piezas de “Regeneración” tienen ese corte oversize que hemos estado usando en las entregas de mis colecciones. El tratamiento más intenso de estas piezas es que cada una de ellas se encuentra hecha de dos cosas: 50% PET y 50% de algodón recuperado, es decir, desperdicios textiles.

Lo que hicimos fue buscar la manera de aterrizar la sustentabilidad con la parte branding de la marca reutilizando materiales de colecciones pasadas. El trabajo del patchwork que se puede ver en la parte frontal y trasera de la pieza es un acervo de más de 4 o 5 años de colecciones pasadas mías donde viene el ADN de mi trabajo como diseñador. De las 250 prendas que hay, todas son completamente diferentes.



Esto no se trata de lanzar una estrategia de marketing para vender más alcohol, sino todo lo contrario, pues Absolut y yo buscamos hacer una comunidad consciente del consumo responsable de la moda.



¿Qué tan fácil o difícil es trabajar con materiales recuperados como el PET y el algodón recuperado?

Tengo que decirte que sí es algo difícil, porque evidentemente la innovación textil que hay detrás de este tipo de prendas aún está “muy verde” y a pesar de que trabajamos con Recover, el desarrollo de textiles que parten desde el PET o lo que vamos dejando, es algo que se convierte en un reto para darle una segunda vida.

Nosotros podemos ver una prenda bonita y, aunque nos guste mucho, sentimos la calidad de la tela, vemos el corte y buscamos un todo en “la prenda bonita'', para que pase a formar parte de nuestro armario. Aquí el reto es aterrizar toda la ingeniería que hay detrás de esto para que te lleves una prenda de calidad.

El patronaje de las piezas que ves en “Regeneración” requiere una modificación al diseño original, pues al usar textiles reciclados se tuvo que cambiar todo para lograr que las prendas fueran 100% funcionales. Esto se trabajó en nuestro estudio y estamos muy felices con el resultado.



Foto: Anuar Layón / Absolut

Como tú nos explicaste, la moda es de las industrias que más contamina. Bajo este contexto, ¿cómo fue el acercamiento entre Absolut y tu firma para crear “Regeneración”?

Pasamos por un proceso de selección donde hablamos de nuestra perspectiva del proyecto, lo que podíamos lograr juntos y el impacto que podíamos tener en la sociedad. Luego de analizarlo y ver la realidad de que tuviera una certificación, participamos y lo fichamos. Tuvimos que mostrar cada uno de nuestros procesos para poder participar y presentamos una estrategia completamente sustentable.

No estoy diciendo que la gente no compre ropa, sino que lo hagamos de una forma más consciente y seamos más críticos con la cadena de valor que existe detrás de las prendas que tienes en el armario. Con esta colaboración se buscó y logró que cada uno de los procesos para darle vida a las 250 piezas de “Regeneración” fueran sustentables.



Foto: Anuar Layón / Absolut



Gracias a “Regenarión” logramos reciclar 27 mil unidades de PET, redujimos más de 15 mil kilos en emisiones de CO2, ahorramos más de 8 millones de litros de agua y minimizamos el consumo de energía eléctrica. Este proyecto no les hará vender más alcohol, pero lo que logrará es incentivar el consumo de la moda responsable.

Iniciativas como la de Absolut nos permiten educar a los consumidores sobre el impacto que sus acciones tienen en el medio ambiente. Es muy bueno que a través de este canal de comunicación nos permiten construir bases para seguir creando moda sin afectar el ambiente.



Foto: Anuar Layón / Absolut

Tuviste un año lleno de trabajo con dos presentaciones en el Mercedes Benz Fashion Week México, una con Prima Volta en el Anahuacalli, otra con tu marca homónima en Sofitel y hoy nos presentas esta colaboración Absolut, pero, ¿qué viene para ti próximamente?

Bueno, en temas de proyectos nos ha ido muy bien, nosotros buscamos el crecimiento dentro de la industria de la moda nacional y seguir complementando estos elementos que han estado perdidos a lo largo de los años en la industria, pero también queremos complementar estos espacios nuevos que genera el regreso a los desfiles de forma presencial.

Para el estudio es un año fantástico, pero buscamos crecer a nivel global y poder institucionalizarnos como una compañía fuerte, actualmente estoy cursando una maestría de alta dirección de moda, que aunque me tiene algo atareado, me tiene muy contento porque me permitirá ampliar mi perspectiva de negocios dentro de la industria.





Tenemos un plan de implementación importante para el crecimiento de la compañía que nos permitirá ayudar a los sectores de la moda, el marketing y la publicidad para poder crecer dentro de sus negocios. Por otro lado, disfrutamos el regreso que tuvimos a Fashion Week y de volver a tener contacto con la gente, lo que buscamos hoy es volver a invitar a más gente que no se dedica a la moda que nos permite incentivar el crecimiento de esta industria, pues nos interesa que la gente se eduque sobre la industria y aprenda a consumir moda nacional independiente.

En lo que queda de este año ya no presentaré más shows similares a Fashion Week, porque nos veremos hasta la siguiente edición con primavera-verano. Con las implementaciones que estamos haciendo dentro de la compañía nos interesa que cualquier colección que se presente durante una Semana de la Moda se encuentre a la venta al instante, así que, esto lo haremos tanto con mi marca homónima como con Prima Volta.



Con ‘Mexico is the Shit’ tenemos proyectos culturales bastante interesantes, pues haremos un evento especial por Día de Muertos, además, tendremos una implementación como marca y queremos participar en el concurso de ofrendas de la UNAM. Buscamos que el talento mexicano se sume en estos proyectos, pues creemos firmemente en los proyectos colaborativos.

Ahora, respecto a nuestra colaboración con Absolut, te cuento que no será la primera vez que trabajemos juntos, pues estamos desarrollando más cosas para hacer eco en la industria para poder seguir el camino de la sustentabilidad.

