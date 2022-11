Ángela Aguilar demuestra que el rojo es su color con este vestido

En días recientes hemos visto a la cantante Ángela Aguilar con atuendos elegantes, con motivo de su participación en los premios Latin Grammy, donde obtuvo dos nominaciones.

En la gala deslumbró con dos looks en azul. A su paso por la alfombra roja, lució un traje sastre de textura satinada con escote profundo. En su presentación, logró impactar no solo con su música sino también con un jumpsuit en este tono intenso que le queda perfecto.



Fotos: Instagram @angela_aguilar_

Pero hay otro color que le luce hermoso y es el rojo. Una muestra es que suele llevar sus labios en este tono constantemente. Resalta con su tez y su pelo, que lleva en negro y siempre corto.

Después de su paso por Las Vegas, sus fans la recibieron en escenarios del hermoso estado Mérida. En su más reciente post, pueden verla enfundada en un vestido rojo, donde se puede apreciar que el rojo es uno de los colores que mejor le queda.



El vestido rojo de Ángela Aguilar

La cantante de “Ahí donde me ven” posó con un hermoso vestido rojo largo, ceñido en cintura con fruncido. La falda es más amplia a medida que baja con algunos paneles. Este tipo de diseño se suele llevar mucho en verano, pero también en destinos de clima cálido, o playeros, todo el año.

El detalle que aporta una dosis de sensualidad sofisticada es el escote strapless, también llamado "off the shoulders", de hombros caídos o Bardot (que hace alusión al estilo de Brigitte Bardot en los 50). Este tipo de escote es recomendado para quienes quieren sumar volumen en el busto y lucir sus lindos hombros. No se aconseja en mujeres de espalda ancha y busto grande, por lo mismo, porque añade más volumen.

Leer también: Ángela Aguilar hipnotiza a sus seguidores en total look de piel

El color protagonista no es otro sino el rojo, tanto en el vestido como en sus labios. Puede expresar seguridad, pasión y sensualidad. Es un color muy poderoso que hay que llevar con confianza, especialmente cuando es en total look. Se puede combinar con tonos neutros como el negro, el blanco, el azul oscuro y el beige. Además, suele quedar hermoso con rosa y dorado.

La cantante de “Se disfrazó” luce unas sandalias de dos tiras en tonos tierra con hebillas doradas, que aportan un toque cómodo y chic. El calzado podría ser también negro y dorado, si decides replicar su look. Incluso, podrías llevar un vestido rojo con tenis, y el vestido podría ser desde corto hasta largo.

Ángela Aguilar acompañó su vestido con un delicado collar corto con aretes de botón brillante. En un post anterior, previo a su presentación, donde expresó la sentida frase: “Mérida, te extrañé”, lució una hermosa blusa floreada con escote similar, de Soy Yucateca (IG: @soyyucatecaoficial), y gargantilla gruesa dorada, accesorio increíble para lucir prendas off the shoulders (no se recomiendan las gargantillas para quienes consideran que tienen cuello corto).

Leer también: Dua Lipa cantó con Elton John y lució vestido con cola extra larga

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters