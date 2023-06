El Hot Sale ya está por terminar pero aún tiene muchas sorpresas y descuentos en todo tipo de productos y marcas. Aunque cabe mencionar que algunas de ellas tienen promociones y precios más irresistibles que otras. Es por ello que aquí te contamos sobre algunas de las tiendas que en verdad tienen descuentos durante estos días. Además, te contamos sobre los mejores cupones de descuento para que ahorres al final en tu carrito de compra en este Hot Sale.

Ahorra a lo grande con Bodega Aurrera

La tienda de Bodega Aurrera es sin duda conocida por sus precios bajos en abarrotes, detergentes, vinos y licores, así como productos de farmacia y cuidado de la salud, pero Bodega Aurrera lleva sus ofertas mucho más allá, ya que suelen ofrecer grandes descuentos en electrónicos, motos, colchones, muebles para el hogar y jardín, juguetes y entre otras de sus categorías, sobretodo en eventos importantes, como el Hot Sale. Así que si tienes una lista con todo lo que necesitas comprar, no dejes ir la oportunidad de ahorrar con las promociones Hot Sale Bodega Aurrera porque ahí encontrarás bonificaciones y meses sin intereses con tus tarjetas favoritas, así como rebajas en todo tipo de productos.

Y eso no es todo, ya que puedes agregar el cupón: AHORROHOT en Bodega Aurrera y obtener un descuento adicional en tu compra en línea. Algunos de los productos que más nos sorprendieron son los del hogar, como sillas, mesas, refrigeradores, estufas, focos inteligentes, cazuelas y mucho más con hasta 60% de descuento para hacer que nuestra casa sea siempre el espacio que más nos gusta y disfrutamos. También las computadoras, pantallas, videojuegos, consolas, audífonos, celulares y entre otros productos de tecnología porque tienen hasta el 40% de descuento para que nos pongamos al día con las tendencias. Así mismo encontramos descuentos de hasta el 50% en productos de cuidado personal como perfumes, cremas para la piel, pesas y básculas por lo que este Hot Sale no habrá pretextos para no cuidar de nosotros mismos.</p>

Consiéntete con las ofertas de Doto

El Hot Sale también es una excelente oportunidad para comprarnos aquellas cosas que necesitamos, ya que al aprovechar los descuentos Doto vamos a poder consentirnos mientras seguimos cuidando nuestra economía y lo mejor es que sin necesidad de salir de nuestras casas ya que podemos comprar todo en línea y recibirlo en nuestra puerta.

Aprovecha sus promociones bancarias de meses sin intereses y ofertas exclusivas para comprarte ese celular con la cámara para tomar esas fotos y videos de tus sueños, ya sea en modelos como el Samsung Galaxy S23, el Samsung Galaxy A24, el Redmi Note o el Realme Gt Neo 3T. O si lo prefieres puedes consentirte complementando tu celular con unos audífonos o un reloj inteligente como el apple watch S8. Y si eres amante de los videojuegos no te pierdas las ofertas en consolas como la Nintendo Switch, Playstation 5 o el Xbox series. No olvides usar el cupón Doto AW150 que hay disponible para aprovechar este ahorro adicional.

Ahorros exclusivos con Sams Club

Con las promociones Sams Club en Hot Sale podrás ahorrar a lo grande en productos de todas sus categorías. Por lo que si estás buscando renovar tus equipos tecnológicos, como pantallas, computadoras, equipos de audio, electrodomésticos, celulares, incluso productos del hogar como lavadoras, secadoras, estufas, refrigeradores o productos para tus hijos, bebés, para tu auto, herramientas de ferretería, o hasta para comprar alimentos frescos, refrigerados o para la limpieza, en Sams Club vas a poderlos encontrar a súper precios exclusivos y a meses sin intereses.

Y si aún no eres socio no te preocupes porque podrás adquirir tu membresía con un super descuento. Así que ya no hay razón para no disfrutar de sus ofertas como vinos y licores al 4X3, ofertas exclusivas de su cuponera, 15% de descuento en productos seleccionados de abarrotes, consumibles, refrigerados, congelados y bebidas, envío gratis com todas las membresias y hasta 18 meses sin intereses y 3 mensualidades de ahorro al pagar con tarjetas participantes. Además, siempre puedes agregar un cupón de descuento Sams Club para incrementar tus ahorros en su tienda.

¡Esperamos que aproveches al máximo las ofertas de este Hot Sale 2023! Recuerda siempre comprar de forma consciente los productos que necesitas.