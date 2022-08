Adamari López enciende Instagram con bikini cut out negro

Ha llegado el verano y cada vez son más celebridades que nos están adelantando las tendencias que veremos en swimwear. El “cut out” es uno de los estilos más trend y Adamari López dio cátedra de cómo llevarlo con un bikini negro.

Adamari López es una de las actrices más queridas de la televisión de habla hispana. La puertorriqueña es famosa por participar en telenovelas, entre ellas, “Amigas y rivales”. Aunque actualmente se desempeña como conductora en la cadena Telemundo, donde nos ha dejado ver su gusto por la moda.

A sus 51 años, Adamari López ha demostrado ser una experta en agregar su propio estilo a cada una de las tendencias que vemos circular entre diferentes actrices y famosas. Pero si no nos crees, en De Última te mostramos el look cut out con el que elevó la temperatura en internet.

Adamari López posa en sensual sesión de fotos con bikini cut out

Si hay algo que caracteriza a la actriz es el acercamiento que mantiene con sus admiradores en su cuenta de Instagram. Y una vez más dejó cautivados a sus fans al compartir una serie de fotografías para las que modeló con toda la actitud del verano.

Recostada en el césped y jugueteando con el agua, Adamari López dejó en claro que el cut out es apto para todas y una vez que lo pruebes no querrás que salga de tu armario.

Además de lucir fabulosa, la presentadora pidió a sus fans que comentaran cuál fue su foto favorita.

Y es que la presentadora presumió su silueta en un bikini negro. Pero el toque chic se lo agregaron las aberturas a los laterales de la cadera y sobre el busto. Este es uno de los detalles llamativos de la tendencia cut out, así que prepárate para verlo en trajes de baño enteros y minis.



Foto: Instgram @adamarilopez

Con un look de impacto, sus fieles seguidores se rindieron ante los encantos de Adamari López, pues no dejaron de adular sus dotes para posar en traje de baño. No dudamos que este bikini se convierta en tu gran aliado para esos días en que desees disfrutar del sol.

Y es que la puertorriqueña eligió un estilo muy favorecedor para su figura. Su bikini cut out negro asentuó las curvas de su cadera, ya que los costados quedaban al descubierto. En cuanto al top, tenía un diseño asimétrico con un hombro descubierto.



Foto: Instgram @adamarilopez

Cut out, la tendencia que amarás llevar en tus bikinis este verano

El cut out, o prendas con aberturas, tuvieron su esplendor en la década de los 90. Y tal como lo hemos visto con otros estilos de aquellos tiempos, algunas tendencias regresan para llevarlas en todo lo que se te ocurra. Sin embargo, una de nuestras favoritas es en los trajes de baño.

La mayoría de fashionistas suelen asociar la tendencia cut out con verano por su toque fresco para tus atuendos. Y no se equivocan, pues al mismo vibe de Adamari López puedes optar por un bikini si te gusta lo arriesgado o un bañador completo que muestre de manera sutil las aberturas.



Foto: Instgram @adamarilopez

Además de su atuendo, en el look de Adamari López destacó su melena dorada a la altura de la cintura que llevó al estilo “beach waves”. Dicho peinado se caracteriza por dejar las ondas sueltas y despeinadas, como al salir de la playa.

¿Te animas a lucir un bikini cut out? Te garantizamos que esta tendencia es ideal para probar nuevos estilos de bañadores y no te arrepentirás de salir de los diseños tradicionales.

