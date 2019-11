Un largo tiempo la moda se hizo pensando solo para cuerpos esbeltos, altos y de medidas perfectas, las mujeres con curvas no aparecían en el imaginario de los diseñadores de moda más exclusivos e importantes de la industria. Un rechazo ante las tallas más grandes del "large" se hicieron notar y miles de chicas comenzaron a deprimirse por no tener el cuerpo ni las medidas de una modelo de pasarela.

Muchas tenemos un amor-odio con todo lo relacionado a las Kardashian-Jenner , sin embargo, tenemos que darle las gracias a ellas, pero específicamente a Kim Kardashian, ya que nos guste o no, el haber vestido un diseño del reconocido Riccardo Tisci en la Gala del Met, cuando antes ningún diseñador la quería vestir por ser demasiado curvilínea y no encajar con los estándares físicos de los que significaba un cuerpo atractivo; bueno, eso marcaría un antes y un después dentro de la industria de la moda.

Y ahora, a varios años después la belleza curvy ya es algo apreciable dentro de la industria y cientos de modelos y público en general lo exige como parte de una diversidad y de mostrar la realidad del cuerpo femenino.

Leer también: Ellas son las modelos top plus del momento

Así que nos inspiramos en nuestro feed y buscamos algunas de las bloggers y modelos curvy que tienen un mensaje de superación y amor propio que todas debemos de seguir para aprender amarnos tal y como somos.



Ana Carbajal

Es una de las primeras modelos plus size en México, a participado en campañas nacionales de marcas de belleza como Sally, y día a día nos demuestra que no hay nada más bello que el amor propio.





Gabi Gregg

Es co-fundadora de la marca plus size Premme, tiene una colección de lencería y otra de trajes de baño para Swimsuits For All. ¡Bye a los estereotipos!





Alicia Winnet

Viaja por todo el mundo a la par que nos comparte unos estilismos que valen completamente la pena imitar. Nos encanta por que también tiene un blog donde escribe de diversos temas que van de tips de belleza a ideas para tu casa. Siempre se muestra real, con todo e imperfecciones y eso está increíble.





Leer también: Dolce & Gabbana diseñará hasta prendas 4XL



Katie Sturino

Es dueña de Megababe, una línea de belleza libre de químicos que está pensada para resolver los problemas de los cuerpos curvys, como el sudor debajo de los senos o las fricciones por el constante roce de las piernas. Además de que tiene un sentido del humor increíble.





Sarah Tripp

Mamá, viajera y fashionista, Sarah nos comparte todas sus anécdotas de vida y estilo en su blog Sassy Red Lipstic k, te encantará leerla.





Nicolette Mason

Tiene más de 174 mil seguidores, es amiga de Gabi Gregg y cofundadora de Premme, además de que no teme lucir prendas de todo tipo. Inspírate en su estilo.



Las curvas son bellas, nos hacen más reales y ¿por qué no? más sensuales.

¿Qué te parece?