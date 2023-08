A veces no tenemos tiempo para maquillarnos como quisiéramos pero, para no salir a la calle de cara lavada, te dejamos una lista de los 5 productos que necesitas para hacer un maquillaje rápido. En minutos te darán un beauty look soñado y que te durará todo el día.

Foto: Especial

Base en polvo, de Sheglam

Con este producto lograrás resumir dos pasos en uno, ya que obtendrás la máxima cobertura de una base con el acabado suave y terso que brinda un polvo compacto. Es ideal para quienes desean controlar el exceso de grasa, pero sin resecar la piel.

De hecho, su fórmula está enriquecida con manteca de karité y aceite de semilla de jojoba. ¡Y no contiene talco! Notarás que el rostro queda con un efecto mate y aterciopelado. Está disponible en 36 tonos que se adaptan al color de tu piel.

Foto: Especial

_ Costo: 158 pesos

_ Dónde: shein.com.mx

Rouge Gloss Brillante, de Yves Rocher

Para un maquillaje rápido, un gloss con color es lo más práctico y con mejor precisión que puedas tener. Este nos gusta mucho por varias razones: tiene una textura muy ligera, no pegajosa, además, brinda color y brillo al mismo tiempo (viene en seis lindos tonos) y dura por mucho tiempo.

Hidrata la piel porque está enriquecido con aceite de camelia, que tiene propiedades regeneradoras y, además, el 90% de sus componentes son de origen natural con una fórmula vegana.

Foto: Especial

_ Costo: 195 pesos

_ Dónde: yves-rocher.com.mx

Aceite iluminador Les Beiges, de Chanel

Esta joya es la mejor inversión que puedes hacer esta temporada, porque además de aportar a tu rostro un delicado velo de luminosidad satinada, también lo puedes aplicar en las zonas del cuerpo que desees enfatizar y hasta en el cabello. Es ideal para usar en el verano y dar la impresión de una piel tocada por el sol.

Para un maquillaje exprés, este iluminador te ayudará a lograr un look fresco y saludable. Por su tamaño, puedes llevarlo a todos lados, agitarlo y aplicarlo con los dedos.

Foto: Especial

_ Costo: 1,380 pesos

_ Dónde: mx-eshop.chanel.com

Legit Lashes, de Huda Beauty

Una mascara de pestañas es imprescindible para un maquillaje rápido porque, aunque no te dé tiempo de aplicar sombras en los ojos, con ésta elevarás tu mirada. Para lograrlo te recomendamos una de las mejores que hemos probado con dos cepillos y dos fórmulas en un solo producto.

En cada extremo hay un cepillo que te ayudará a lograr unas pestañas perfectas de acuerdo con lo que desees ese día: volumen o rizado, y longitud. Tip: usa ambas para lograr un look ¡wow!

Foto: Especial

_ Costo: 740 pesos

_ Dónde: Sephora

Rubor mate, de Bobby Brown

Para darle vida a tu rostro, nada mejor que un sedoso rubor en polvo que se deslice suavemente, que tenga alta pigmentación y sea de larga duración. Los colores disponibles, de acuerdo con tu tono de piel, podrían imitar a la perfección el color natural de tus mejillas cuando te ruborizas.

Para ahorrar tiempo, puedes usar el blush como sombra y aplicarlo con la misma brocha gruesa. De este modo, tus ojos tendrán un toque de color al igual que tus mejillas.

Foto: Especial

_ Costo: 650 pesos

_ Dónde: Liverpool

