El diseño mexicano tiene un nuevo escaparate de difusión, se trata del programa Diseña México que mañana se estrenará en TV UNAM.

“Ya hace falta que en México nos veamos como un país creativo e innovador y no solamente como un país maquilador”, dice en entrevista Julio Frías, presidente del Premio Nacional de Diseño y conductor del programa.

En siete episodios, esta serie explorará el diseño mexicano a través de los temas Diseño y sustentabilidad, Ciencia y tecnología, Cultura e identidad, Educación, Diseño Universal, Diseño del espacio y Perspectiva de género.

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Frías explica que la selección de temas se hizo teniendo en mente cómo llegar a comunicar sobre diseño a una audiencia amplia, pues el académico afirma que “quienes tienen la responsabilidad de potenciar el diseño mexicano, son los mismos diseñadores”. Además, los temas coinciden con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y apunta que el diseño puede ayudar a mejorar la calidad de vida.

El programa lo protagonizan el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la arquitecta Tatiana Bilbao, el Jardín 17 de Luis Barragán, el estudio TUUX, por mencionar algunos.

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“No es una serie importada, tenemos todo para hacer nuestra propia serie. Un elemento importante es que son actores mexicanos. Creo que no se había hecho nada así en México”, reflexiona el ahora conductor de televisión.

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Aunque está dirigido a todo público, Frías dice que tiene mucho interés en que este programa alcance a las audiencias más jóvenes para inspirar un sentimiento de orgullo por el talento nacional, pero también para mostrar que la Inteligencia Artificial no amenaza a la profesión del diseño, pues sólo es una herramienta.

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“Los diseñadores no van a dejar de existir porque llegó la Inteligencia Artificial, sino que tendrán que darle las instrucciones precisas. Abre muchas posibilidades, hay que verla como una aliada”, afirma.

Desde mañana y hasta al 18 de agosto, todos los martes se podrá ver en TV UNAM Diseña México, a las 20:30 horas y con retransmisión los domingos a las 17 horas.

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