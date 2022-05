Tras acusación de abuso animal, museo retira arañas vivas de obra

"¿Arañas encerradas...?” El comentario de Natalia Anush Kerbabian (@natz.kerba) en Instagram se contó entre cientos que se acumularon debajo un posteo realizado por el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) el fin de semana en la red social, en el que se mostraban las arañas vivas incluidas en la obra "Sí", sería del artista Joaquín Sánchez que forma parte de la exposición Aó.

Episodios textiles de las artes visuales en el Paraguay. Tras la multiplicación de los reclamos, dos días más tarde, el museo anunció la decisión de retirarlas “y reintegrarlas a su hábitat natural”, en la Reserva Ecológica Costanera Sur.

De todos modos, en ese segundo posteo realizado desde la cuenta @museomalba, se aclaró que “todo el proceso de la obra contó con el asesoramiento permanente de un biólogo especialista” y que se eligió la especie Trichonephila clavipes “justamente porque, debido a su gran abundancia en temporada reproductiva, su inclusión en la muestra no representaba un impacto para el medio ambiente”.

También se aseguró que “las arañas fueron cuidadosamente hidratadas y alimentadas a diario, con su alimento natural (moscas domésticas)” y que “el tamaño de la instalación y las estructuras colocadas en su interior fueron diseñadas especialmente para que las arañas pudieran confeccionar sus telas adecuadamente”.

“A lo largo de la historia del arte –agregó la institución-, son muchos los artistas que han trabajado con especies vivas para reflexionar sobre la convivencia con la naturaleza. De hecho, las investigaciones pioneras en bioarte funcionaron precisamente como estrategias de visibilización de la necesidad de preservar la vida en el planeta. En la actualidad, parte de la sociedad discute estas producciones. El rol del museo es fomentar la reflexión y el debate crítico, además de hacerse eco de estos cambios de mirada que complejizan prácticas históricas”.

Un buen ejemplo de este tipo de producciones es la instalación construida por 7 mil arañas de la especie Parawixia bistriata, entre octubre de 2016 y enero de 2017 en el Museo de Arte Moderno, para la muestra Tomás Saraceno: cómo atrapar el universo en una telaraña. Una escala muy distinta a la de la obra de Joaquín Sánchez, artista paraguayo que incluyó un corazón realizado mediante la técnica textil del ñandutí sobre un vestido de novia encerrado en una caja de vidrio, alrededor del cual unas arañas tejían su tela.

“Este corazón anatómico de encaje que Joaquín Sánchez pone sobre el vestido refiere a la historia del textil y de las mujeres en el Paraguay -explicaba Lía Colombino, curadora de la exposición, en el primer posteo-. Ñandutí quiere decir tela de araña y es por eso que están estas laboriosas arañas aquí. Pero el tejido también tiene que ver con otra cuestión: implica un espacio propio de pensamiento, un espacio donde a las mujeres no se las molesta, donde pueden tener cierta autonomía. Una autonomía que a su vez es económica: el ñandutí es un encaje que ayuda a la emancipación económica de las mujeres”.

En el segundo posteo del Malba, los comentarios tampoco se hicieron esperar. “Es lo que se debía hacer, son seres libres, no deben ser prisioneros bajo ninguna excusa –opinó por ejemplo @lilanovel-. Aparte más allá de los cuidados había arañas que murieron, lo cual resulta lógico que sea por el entorno en el cual se encontraban. De todas formas gracias por haber escuchado y actuado!!”

“Me parece perfecto la determinación del museo –señaló en tanto @ronnie.conti-, es época de reflexionar sin someter a ningún individuo fuera de su hábitat y en confinamiento, no importa el asesoramiento de especialistas o si fueron alimentadas o no, NO ESTÁN EN SU HÁBITAT, eso es indiscutible y razón suficiente para el repudio. Así que gracias @museomalba nuevamente no sólo por la reflexión si no por la acción. SI RESPIRA NO ES ARTE”.

