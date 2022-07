Trabajadores del Munal cierran el museo por retraso en aumento salarial y hostigamiento

El 20 de julio, el Museo Nacional de Arte (Munal; Tacuba 8, Centro) no abrió sus puertas al público por un paro de labores que hicieron 40 trabajadores adscritos a seis sindicatos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). La petición de los empleados es frenar el hostigamiento laboral y la falta de mantenimiento en áreas como los elevadores y las subestaciones de luz, así como el retraso en el aumento salarial y de prestaciones correspondiente a este año.

“El aumento se da a partir de febrero, como en años anteriores, pero ya estamos en julio y no tenemos ni el aumento ni el retroactivo. Este año no había razones para que se retrasara, pero Pedro Fuentes Burgos, subdirector de administración del INBAL, argumenta que Hacienda aún no fija el incremento. El aumento a la UNAM, que ya está otorgado, es el punto de comparación de la burocracia. Por lo común, la UNAM negocia a principios de año o incluso desde fines del año anterior. En nuestro caso es en febrero, pero a la fecha no sabemos nada, cuando en realidad sólo se trata de una asignación de presupuesto”, señaló en entrevista Víctor Velázquez, promotor de difusión cultural y miembro del Sindicato Alterno de Trabajadores del INBAL, Administrativos, Técnicos y Manuales (Satinbal). El aumento salarial sería del 3.5 % y del 1.8 %, en el caso de las prestaciones, dijo.

Entre dichas prestaciones están las tarjetas electrónicas para comprar uniformes: desde batas y guantes hasta trajes o camisas, según el área donde trabaja el personal. “Sin embargo, aún no se entregan las tarjetas del año pasado. Incluso se retrasó porque se entregó un oficio en el que se señalaba que ya se había acordado la gestión para las de este año, cuando aún no se han dado las de 2021”.

Sobre las fallas en las subestaciones eléctricas del Munal, la arquitecta Dolores Martínez Orralde, subdirectora general de patrimonio artístico mueble, le dijo al personal de los sindicatos que se va a platicar con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que las instalaciones sean revisadas y reparadas.

El promotor informó también que Fuentes Burgos les dijo que “Hacienda ya dio luz verde para aplicar el incremento salarial, aunque no estableció ninguna fecha. Si los presupuestos se dan de forma anual, ¿por qué los retrasos?”

Otra de las razones para el paro fue el ya citado hostigamiento laboral, problemática que denunciaron los empleados y sobre la que Velázquez subrayó que “el hostigamientos se está volviendo personal”.

“Yo estoy congelado. Le pedí a la directora que me reintegre en mis funciones. He mandado oficios a la Secretaría de Cultura y a la Cámara de Diputados en la fracción de Cultura, pero sigo congelado”.

“En mi área de trabajo, entregué llaves de mi oficina en un sobre cerrado y con mi firma. La copia de las llaves sólo se puede utilizar en caso de emergencia, pero mi jefe directo ha ingresado a mi área por los controles para prender los equipos en las salas. Me están desplazando (…) Yo creo que a la directora del INBAL y a ninguna persona les gustaría que entren a sus oficinas cuando no están”.

A partir de lo que se negocie hoy, se determina si la huelga termina o el Munal sigue en paro los siguientes días.

