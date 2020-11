Trabajadores del INBAL piden pago de prestaciones

Trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) entregaron ayer en la Secretaría de la Función Pública una denuncia en contra de funcionarios de la dependencia y de la Secretaría de Cultura “que resulten responsables, por la negativa, omisión y negligencia en la entrega y continuidad de las prestaciones de tracto sucesivo al personal docente, de investigación, administrativo, técnico, manual y artístico y que tienen el carácter de obligatoriedad”.

De acuerdo con Francisco Albarrán, secretario General del SINITINBAL, la denuncia se debe a que siguen detenidos pagos de prestaciones como útiles escolares y cursos de verano. Además, dijo a EL UNIVERSAL, si bien han recibido ya lo correspondiente por festividades como Día del Niño y Día de la Madre, los eventos celebratorios fueron suspendidos y no hay claridad sobre qué pasó con esos recursos.

Albarrán indicó que, según el INBAL, es el Órgano Interno quien ha señalado que, si bien en años anteriores las prestaciones se han entregado, fueron acordadas a través de minutas por lo que no pueden ser consideradas como norma. “Con esa justificación están rompiendo negociaciones, de 2015, 2017 y 2019. Tenemos minutas firmadas, si no se han regularizado no es culpa del trabajador sino de las autoridades. Lo que buscamos es que la Función Pública pueda intervenir”, dijo Albarrán.