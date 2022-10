Stephen King: El llamado maestro del terror reacciona al estreno de Halloween: El final

Cuando se trata del género de terror es común que el nombre de Stephen King resuene en nuestras mentes, pues es considerado por muchos como el maestro del miedo, por lo que sus opiniones con respecto a algunas películas puede ser relevante.

El escritor utilizó en esta ocasión sus redes sociales para hablar sobre el estreno de “Halloween: The end” que llegó a la pantalla grande ayer, 14 de octubre, en Estados Unidos.

La película es la última entrega y su despedida definitiva de la conocida franquicia. Recordemos que Jamie Lee Curtis es la actriz que aceptó en 1978 dar vida a Laurie Strode. Su personaje, el de una mujer acosada eternamente por el asesino enmascarado Michael Myers, se ha convertido en un clásico de la ficción estadounidense.

Ante el debut, King posteó en su perfil de Twitter.

“He disfrutado muchísimo de Halloween: El final”. No reinventa el género, pero es… ¡Maldita sea! Los personajes conducen francamente bien la historia”.

La opinión del escritor sorprendió debido a que la película no fue aclamada por los expertos, ya que han mencionado: el clímax de la historia no cumplió con las expectativas. Si bien King argumentó que en efecto la trama de la película no era nada sorprendente o nuevo, reconoció el trabajo de los actores.

Por su parte, Curtis también se llevó el aplauso de los fanáticos quienes igualmente tuvieron división de opiniones ante la producción.

¿King estaría preparando otra "crítica" cinematográfica?

El escritor suele estar constantemente en contacto con sus seguidores a través de tuiter en donde suele postear opiniones de diversos temas incluyendo políticos.

Posterior a la mini crítica de “Halloween: The end”, publicó una pregunta para sus fans en la que hizo referencia a la película “The Terrifier” una obra escrita por Damien Leone que narra la historia de un brutal asesino que cobra la vida de sus víctimas en la noche de Halloween”.

“Esa película THE TERRIFIER se ve bastante bien. ¿Alguien lo ha visto?”, se lee.

Comentario que podría ser una pista para saber qué piensa el renombrado escritor sobre la cinta.

