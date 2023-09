“El Conahcyt me ha dado completamente la espalda”, afirma Maribel, una mexicana de 42 años originaria de Teposcolula, Oaxaca, quien a pesar de haber conseguido una de las 30 plazas y estar matriculada en la Universidad Politécnica de Madrid, España, donde el 5 de octubre iniciará su doctorado en Análisis de estadísticas oficiales, fue rechazada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y es una de los 200 estudiantes —estimados por los propios estudiantes— que postularon a la Convocatoria de Becas de Posgrado al Extranjero 2023. Hasta ayer por la tarde, a través de un comunicado, el Conahcyt informó que concluyó el proceso, pero no atendió la demanda de los estudiantes de por qué no les fue otorgada la beca, a pesar de que la directora, María Elena Álvarez-Buylla, afirma que en esta administración hay más recursos y incrementó el número de becas.

“Exigimos transparencia. Si a mí no me han apoyado teniendo el programa que tengo, el tutor que tengo, en la universidad en la que estoy, me pregunto ¿a cuántas personas ha becado?, ¿cuánto dinero recibirá cada becado en el extranjero?, porque al parecer hay un presupuesto bastante alto. Perfecto, si yo no he sido becada con estas credenciales, ¿quién sí? Los mexicanos tenemos pleno derecho a saberlo. Por años he enviado remesas a México, como muchos mexicanos. Uno de los derechos que tenemos es que haya transparencia total en cómo el gobierno invierte sus recursos y particularmente en la educación”, afirma Maribel, quien dice que México sólo le dio la primaria, luego tuvo que emigrar para trabajar y estudiar en España.

“Yo no quiero que me den una ayudita, una paguita para estar encerrada en mi casa; quiero un apoyo, porque no es un salario, para poder estudiar. Ojalá se puedan conseguir las becas, de no ser así, por favor, que haya transparencia, hay una ley de transparencia y todas las instituciones públicas tendrían que cumplir, y eso incumbe a Conhacyt”, afirma Maribel.

El pasado lunes, ella y más de un centenar de rechazados por el Conahcyt entregaron un pliego petitorio al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la directora de Conahcyt, y a la subdirectora de Becas en el extranjero, Christelle Lazareno, exigiendo transparencia en el proceso y que termine la opacidad, pues cambiaron las reglas del proceso de evaluación, selección y notificación de becas. No definieron los criterios de evaluación y ponderación, no hicieron pública la lista de becarios aceptados, dieron resultados de forma privada, no definen el número de becas otorgadas ni el monto total de presupuesto, y además retrasaron un mes la entrega de resultados, del 18 de agosto al 14 de septiembre.

Ayer, el Conahcyt señaló algunos criterios y procedimientos que dicen haber seguido para evaluar; y aunque apuntó que recibieron 401 solicitudes, de las que revisaron 301, no informó cuántas becas otorgaron ni dio a conocer el presupuesto general para becas en el extranjero.

La historia de rechazados en la Convocatoria de Becas de Posgrado al Extranjero 2023 se suma a los rechazados nacionales del programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad, que se manifestaron el pasado 5 de septiembre contra la falta de transparencia en los criterios de evaluación. La situación ha sido analizada por especialistas como Andrés Agoitia y Brenda Valderrama, quienes han calificado este procedimiento como ejemplo de una administración de Conahcyt engañosa, opaca e inestable: “El Conahcyt trae una inestabilidad enorme. Hace cambios y aunque inicia con mucha firmeza, luego se echa para atrás”.

Alberto Gómez, estudiante de física egresado de la Facultad de Matemáticas Aplicadas de la BUAP, en Puebla, aplicó en la Universidad Estatal de Moscú para el doctorado en plasma confinado bajo radiofrecuencia para construir motores satelitales y sondas espaciales; debía presentarse el 1 de septiembre, pero la beca le fue negada; Joel Caleb Hernández (afrodescendiente de la Costa Chica de Oaxaca) haría su doctorado en ciencias biológicas en la Universidad de Queen Mary University of London, en biología del comportamiento en abejorros y abejas. También fue rechazada Brianna, originaria de Nochixtlán, Oaxaca, del segundo año del doctorado en Humanidades, en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, con la línea de investigación: Mística y Hermenéutica; igual que Paola Tásei, de la Sierra de Chihuahua, quien estudiaría el doctorado en Estudios culturales en la Universidad de Granada; y María de G., del Istmo de Oaxaca, que cursa el segundo año del doctorado en Formación de la sociedad del conocimiento en la Universidad de Salamanca, en España, para trabajar con poblaciones migrantes.

María asegura: “Entendemos que los recursos son finitos y que no es obligación darnos becas a todos, pero si no nos dicen por qué fuimos excluidos y bajo qué criterios, cómo podemos prepararnos mejor para las siguientes postulaciones, o cómo saber que el proceso fue limpio. Queremos transparencia, saber qué criterios utilizaron, cómo ponderaron sus criterios, cuál es el presupuesto asignado. La directora acaba de publicar un Twitter y dice que tiene un presupuesto de 13 mil 200 millones de pesos”.

Estos seis estudiantes mexicanos de alto nivel son parte de los 200 aspirantes que el Conahcyt rechazó. “Fui rechazado tras cuatro años laborando en este proyecto; me siento frustrado porque cumplo con todos los requisitos, estudié ruso, me aceptó la Universidad Estatal de Moscú, con un asesor que considera que estoy preparado, que tengo el currículo para estar ahí, ¿por qué Conahcyt considera que no, si estoy en la médula de lo que debería apoyar Conhacyt?”, dice Alberto Gómez.

Joel Caleb, quien debía incorporarse a la universidad el 18 de septiembre, dice que sin beca sería imposible hacer el doctorado pues ya está endeudado. Pagó 5 mil pesos por el examen de inglés para acreditar el manejo, pidió un préstamo de casi 60 mil pesos para el pago de la visa y el seguro médico, “tengo una deuda de casi el doble y ¿para qué?, es muy injusto”, dice Caleb, quien hizo la maestría en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, con Mención Honorífica y promedio de 9.4.

Entre las cuatro mujeres hay dos con situaciones muy complicadas: “Soy madre soltera, tengo dos menores a mi cargo, y para mí no tener la beca implica abandonar mis estudios”, dice María de G.; Brianna apunta que es puro discurso el apoyo a los grupos vulnerables, además la beca no se ha incrementado “para Europa es de mil 90 euros, que ni siquiera llega al salario mínimo español (mil 300 euros)”. Tásei cuestiona el asunto prioritario. “Mi tema va totalmente alineado. Estoy hablando de diálogos interculturales, de mujeres, de la colonización y de la descolonización, dice la estudiante que debió hacer dos gestiones, ante el Conahcyt y ante el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (exFonca).

Hay dos grandes grupos de rechazados a la Convocatoria de Becas de Posgrado al Extranjero 2023, aquellos que se fueron y entraron por sus medios al doctorado y estando en otro país se toparon la semana pasada con la sorpresa de que ya no hay beca; y los que se quedaron en México hasta tener los resultados. A ambos grupos Conahcyt les rompió sus sueños.

