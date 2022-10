Sarah Brightman abraza la esperanza

Regresar a México para interpretar su música es algo que emociona a la soprano Sarah Brightman.

La inglesa ya ha pisado suelo nacional anteriormente, en enero de 2019, antes de la llegada de la pandemia del Covid-19.

“Todos pasamos por un tiempo muy difícil y quería hacer un concierto que fuera como una retrospectiva sobre seguir adelante pero también, como es cercano a Halloween y Día de Muertos, un show que de cierta forma abrazara esto”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Las letras de mis canciones hablan de hermosos sueños y pensamientos profundos que tenemos, de la luz y la oscuridad y todas estas cosas de cierta forma representan estos tiempos”, explica la cantante.

Como parte de su visita a México, Sarah se presentará el 22 de octubre en la Arena Ciudad de México pero también tendrá otros shows antes en Zapopan, Monterrey y Puebla (el 19, 20 y 21 de octubre, respectivamente) con su gala A starlight symphony... an evening with Sarah Brightman, acompañada de compositores e intérpretes internacionales.

“Es un espectáculo muy alegre, hermoso, va a verse muy mágico y místico en el escenario y tendrá muchos de mis hits en los que he trabajado en arreglos para traer el sentimiento de esos temas a un mundo místico que estoy creando para la audiencia”, detalla.

Uno de los temas icónicos en su trayectoria es “The phantom of the opera”, de Andrew Lloyd Webber, pero además de inglés, ha cantado en italiano (en “Time to say goodbye”, versión de “Con te partiró” junto a Andrea Bocelli) y en español, como en “Amigos para siempre” junto a José Carreras.

Sin embargo, animarse a lanzar un álbum en este idioma es algo que aún ve lejano.

“Me encantaría, siempre he querido pero siempre he estado nerviosa por mi español… no soy muy buena en ese idioma. Conozco un poco y he cantado algunas canciones pero siento que no podría lanzar un álbum en español hasta que el idioma esté en mi sistema. Lo voy a intentar, lo estoy investigando”.

Con una veintena de álbumes en su currículum —entre los grabados en estudio y en vivo—, así como discos recopilatorios, la solista, considerada como la soprano de mayores ventas de todos los tiempos, comenta que disfruta su música y de cantar para la gente.

“Trabajo con muchos coaches de voz de todo el mundo; es un trabajo muy importante porque tienes otro oído que te escucha, es difícil que a veces te escuches a ti mismo, así que eso hago para proteger mi voz, entrenar continuamente”, relata.

Y si bien ama su arte, la ganadora de más de 180 premios de oro y platino a nivel mundial es sincera en lo que se refiere a la música actual: asegura que no hay algo que la inspire.



La británica, con 49 años de trayectoria, develó ayer su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, junto al Teatro Pantages.Foto: Frederic J. Brown/AFP

“Nada particularmente. Me gusta la música de hoy y pienso que es interesante, pero nada, y tal vez tiene que ver con mi edad, en lo particular me inspira aunque mantengo los oídos abiertos todo el tiempo.

“Conforme voy envejeciendo tiendo a escuchar más y más los clásicos, música clásica, sinfonías, coros, ese tipo de cosas. No digo que las generaciones que vienen escuchen mala música, no lo hacen”.

Sarah Brightman

cantante

"Quería hacer un concierto que fuera como una retrospectiva sobre seguir adelante en estos tiempos difíciles (por Covid)”



Carrera

Debut. A los 13 años, en I and Albert.

Personajes icónicos. Jemima en el musical Cats de Andrew Lloyd Webber (su esposo de 1984 a 1990) y Christine en The Phantom of the Opera.

Con estrella. Tiene más de 180 premios de oro y platino en más de 30 países.

Con Andrea Bocelli. Su dueto “Time To Say Goodbye” es el sencillo más vendido de ambas, con 12 millones de copias en el mundo.