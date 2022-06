Romero Tellaeche responde sobre plagio: las revistas académicas cuentan con software para verificar

Ante el reportaje publicado este jueves en EL UNIVERSAL titulado “Romero Telleache plagió artículo de economistas turcos”, donde se documenta la apropiación de párrafos e ideas que el doctor José Antonio Romero Tellaeche, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) hizo de un artículo publicado por tres economistas turcos, el funcionario envió una carta a este diario donde señala que un software especializado y la revisión de pares evaluaron dicho artículo antes de ser publicado.

La misiva dirigida a Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente; David Guadalupe Aponte Hurtazo, director general editorial; Carlos Benavides, director editorial y Julio Aguilar, editor sección Cultura, señala:

Esperando se encuentren muy bien, solicito amablemente haga pública, en su versión impresa y digital, la carta dirigida para sus lectoras y lectores, lo anterior haciendo uso de mi derecho de réplica al artículo “Romero Telleache plagió artículo de economistas turcos” publicado en la sección Cultura y en la primera plana de su versión impresa del día 2 de junio de 2022.

1. Las revistas académicas con factor de impacto cuenta con un software especializado para verificar el plagio antes de iniciar el proceso de arbitraje y antes de su proceso de publicación.

2. Los artículos pasan por un proceso de revisión por pares que realizan académicos e investigadores especializados en el tema. Actualmente, las revistas científicas con factor de impacto, como Atlantic Review of Economics donde se publicó el artículo señalado en el Vol. 3, No. 3, Año 2019, detectan y evalúan malas prácticas científicas de manera rápida y eficaz y, de ser el caso, no publican artículos que no cumplan con los estándares requeridos.

3. Finalmente, el artículo menciona que “el doctor Telleache, a quien se le consultó por mail sobre el tema, pero no respondió al cierre de la edición”. El correo se recibió en la cuenta institucional a las 21:14 hrs. del miércoles 1 de junio, en horario no laboral y con remitente [email protected] y no una cuenta de correo del diario El Universal, adjunto copia del mismo. El artículo se publicó cuatro horas después de haber enviado este correo.

A lo largo de esta mañana, se le ha insistido al Dr. José Antonio Romero Tellaeche en su oficina, y no ha tomado la llamada.

