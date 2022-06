Romero Tellaeche plagió artículo de economistas turcos

Al menos cinco párrafos del artículo “Determinants of Sectoral Import in Manufacturing Industry: A panel Data Analysis”, de los investigadores y expertos en comercio exterior del Ministerio de Economía de Turquía, Caner Colak, Selman Tokpunar y Yasin Uzun, publicado, en 2014, fueron tomados y publicados -sin dar el crédito a los autores- por el Dr. José Antonio Romero Tellaeche, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), en un artículo que publicó en la “Atlantic Review of Economics (AROEC)”, en septiembre de 2019.

El presunto plagio, de al menos cinco párrafos, cometido por el también economista Romero Tellaeche está documentado en su artículo “Import Demand for Intermediate Goods in Mexico: 1993-2018)”, que publicó la revista semestral “AROEC”, que es editada por el Colegio de Economistas de A Coruña. Ahí el director del CIDE tomó fragmentos de la investigación de los economistas turcos, en especial sobre la literatura previa, para sustentar el artículo que publicó cuando aún era investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

Romero Tellaeche hizo propias las citas de un artículo que los economistas turcos publicaron en la revista “EGE Academic Review”, editada por la Universidad del Egeo, en Esmirna, Turquía. Se trata de un trabajo que fue auspiciado por el Ministerio de Economía de Turquía, y en el que los autores investigan los determinantes de la importación sectorial en la industria manufacturera de Turquía sobre una muestra del primer trimestre de 1998 hasta el segundo trimestre de 2012.

José Antonio Romero Tellaeche se apropió de las ideas de los economistas en particular la literatura previa que usaron los investigadores en 2014, y que el director del CIDE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores toma para sustentar su artículo “Import Demand for Intermediate Goods in Mexico: 1993-2018)”, en el que pretendía dar cuenta de “las elasticidades de la demanda y del precio real de intercambio de los OMG en México”, y que parte de datos sobre que los bienes intermedios en México representan el 80% del total de las importaciones, y están estrechamente relacionadas con las exportaciones y la producción para la demanda interna.

Dos de los economistas turcos: Selman Tokpunar y Yasin Uzun, se mantienen dentro del Ministerio de Economía tuco, Tokpunar es desde diciembre de 2010 especialista en Comercio en el Ministerio; mientras que Uzun es analista de políticas económicas, desde 2010; en tanto que Caner Colak, quien hasta 2016 trabajó en el Ministerio de Economía y hoy es secretario general de la Junta de Relaciones Económicas Exteriores de (DEIK), cuya misión hacer diplomacia empresarial y “dirigir las relaciones económicas exteriores del sector privado turco”.



El cotejo

En un cotejo del artículo de Caner Colak, Selman Tokpunar y Yasin Uzun frente al artículo de Romero Tellaeche --quien desde el 29 de noviembre de 2021 vive en medio de la polémica, pues su nombramiento como director del CIDE, desde la dirección del Conayt, ha sido calificado de “ilegal” y desde el primer día fue rechazado por la comunidad estudiantil de dicho Centro Público de Investigación--, se puede la apropiación de párrafos e ideas de parte del investigador mexicano.

Uno de los textos de los economistas turcos que está en la página 172 de su análisis sobre las determinantes de la importación sectorial en la industria manufacturera turca, dice: “some others take aggregate import as a function of disaggregated income expenditure namely, consumption, investment and exports components (Tang (2005), Zhou and Dube (2011), Chani and Chaudhary (2012), Modeste (2011)). In these studies the rational of disaggregating income-expenditure is explained as avoiding aggregation bias resulting from use of a single aggregate expenditure variable in the import function when different macro components of final expenditure produce different impacts on imports. On the other hand, disaggregated models estimate disaggregated import demand functions mostly under Broad Economic Classification (BEC) namely, capital goods, intermediate inputs and consumption goods imports.”

En su artículo sobre la demanda de importación de bienes intermedios en México, en la página 6, de Romero Tellaeche apunta: “Some other authors take aggregate import as a function of disaggregated income-expenditure, namely, consumption, investment, and exports components (Tang (2005); Zhou and Dube (2011); Chani and Chaudhary (2012); Modeste (2011)). In these studies, the rationale of disaggregating income-expenditure is explained as avoiding aggregation bias, which results from the use of a single aggregate expenditure variable in the import function, when different macro components of final expenditure are used they produce different impacts on imports.”

En ese largo párrafo y en al menos otros cuatro de menor tamaño, Romero Tellaeche toma las ideas, reproduce párrafos y recupera citas de los economistas turcos, pero a ellos no se les atribuye la autoría de los textos, sólo los citas en las referencias bibliográficas, al final del artículo, entre muchos otros artículos, investigaciones y autores.

Un especialista mexicano que colaboró con el cotejo (y que pidió no difundir su identidad) afirma categórico que el artículo de Romero Tellaeche en la “Atlantic Review of Economics” contiene cuatro párrafos plagiados de la investigación publicada cuatro años atrás en la revista “EGE Academic Review”. “Es llamativo que ese mismo plagio también se encuentra en un documento de trabajo del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México (COLMEX) en el que participó como coautor Rodrigo Aliphat Rodríguez, a quien Romero otorgó una plaza de profesor-investigador en el CIDE sin cumplir con el procedimiento normal de asignación del puesto”.

Pero más allá del plagio a economistas turcos, el Dr. José Antonio Romero Tellaeche también comete “pequeños ilícitos” académicos: se autoplagia y es reciclador de sus propias ideas en varios artículos como autor único o artículos en colaboración con investigadores que son muy cercanos y hasta han sido premiados con un puesto, como es el caso de Rodrigo Aliphat Rodríguez, quien ha sido denunciado por estudiantes del CIDE como uno de los asistentes de Romero que les han hostigado durante el movimiento estudiantil; o el caso de Alicia Puyana --académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)--, cuestionada por el conflicto de interés en el que incurrió al apoyar a Romero para ser director del CIDE, siendo una coautora en buena parte de sus libros y artículos.

“La identificación de un solo plagio debería bastar para cuestionar su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, pero también, es evidencia adicional a la ilegalidad de su nombramiento como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE)”, señala el estudioso que ha cotejado parte de su producción académica que califica “más bien limitada en consideración de su muy larga trayectoria como investigador”.

Y como fundamento de esa exigencia para los investigadores y más aún para el director del Centro, cita el artículo 31 del Estatuto del CIDE, donde se establece como requisito para ocupar este cargo público: “Haber realizado investigación o publicado trabajos originales de investigación que puedan estimarse como contribución importante en su especialidad” (fracción III) y “Ser de reconocida calidad ética profesional” (fracción V).

Durante la primera década de los 2000, el Dr. Romero Tellaeche publicó, reutilizó y recicló varias de sus ideas y textos en posteriores artículos que publicó como si fueran originales pero en realidad retomaba ideas que ya había planteado. Es el caso del texto sobre “El nacionalismo” ya había publicado en “Momento Económico”, un boletín del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, de julio-octubre 2019, pp. 5-14, y que volvió a publicar en “El Trimestre Económico”, vol. 87(1), no. 345, enero-marzo 2020, pp. 13-49, dentro del artículo “La herencia del experimento neoliberal”.

O la reutilización de sus ideas junto con Alicia Puyana, publicadas en “Evaluación integral de los impactos e instrumentación del capítulo agropecuario del TLCAN”, en 2004 y luego republicadas en 2006, en el texto “El sector agropecuario mexicano: un quinquenio con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica” y sobre todo en el documento: “El sector agropecuario mexicano bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La pobreza y la desigualdad se intensifican, crece la migración”, de 2009, donde copian secciones completas del artículo de 2006.

Estas acciones son para el gremio de investigadores calificadas de fraudulentas porque engañan al lector y a los pares al hacerle creer que son trabajos originales; sobre todo en un sector en el que los investigadores deben tener productividad científica, que es un criterio utilizado para justificar la obtención de recursos públicos como estímulos, bonos y la permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores.