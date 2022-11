Raúl Padilla durante la inauguración de la FIL Guadalajara: “En una democracia el poder no toma las calles"

GUADALAJARA.- Mientras afuera del recinto ferial se daba una manifestación contra la Feria Internacional del Libro (FIL) que hoy dio inicio con la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances al escritor rumano Mircea Cărtărescu, Raúl Padilla, presidente de la FIL, afirmó que el libro ha demostrado ser un corredor de fondo, lo mismo que las universidades, esto ante la confrontación por el presupuesto a la casa de estudios con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Padilla dijo: “Vendrán y seguirán gobiernos con promesas de refundación, sus amagos y pobres resultados, pero ellas, las universidades, seguirán ahí”.

Además, Padilla aseguró que el libro ha sido un gran aliado de las democracias, lo dijo ante Lorenzo Córdova, presidente del INE, quien formó parte del presidium. Y dijo que ahora que se discute una reforma política electoral en México conviene tener presente que no hay una sola opinión, idea o valor superior, sino una infinidad de ellas y ninguna puede pretenderse imponer sobre el resto “aunque provenga de Palacio”.

Padilla apuntó: “En una democracia el poder no toma las calles, propone y da razones, busca persuadir y consensuar, su tarea es proteger las libertades, no socavarlas; robustecer la democracia, no convertirla en simulacro. Ojalá prevalezca la prudencia, la voluntad de diálogo y los valores democráticos”.

En la ceremonia de inauguración de la Feria no faltó el grito: "UdeG, UdeG, UdeG" y el coro de "No están solos", y algunas pancartas que denunciaban los recortes de presupuesto del gobierno de Jalisco a la Universidad de Guadalajara. En ese marco, Padilla dijo que hay una deriva autoritaria del gobierno de Jalisco "que está llevando su intolerancia a la libertad de expresión, de crítica y de manifestación a niveles sin precedentes".

Padilla dijo que los libros, la prensa y las universidades suelen ser incómodos al poder y por eso cuentan con leyes que la protegen, como son la autonomía universitaria, la libertad de imprenta y la libertad de expresión, que dijo “no son dádivas de gobernantes benévolos, son instituciones que hay hecho posible el desarrollo de la ciencia, la cultura y las artes; el surgimiento de sociedades libres y el ascenso de la democracia".

Allí también, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que en esta edición 36, la FIL regresa robusta y madura, una FIL que alimenta la razón y una FIL que nutre el diálogo y el pensamiento, “La FIL es más grande que los delirios de grandeza de cualquier individuo, la FIL es mucho más grande que cualquier gobernador que utilice el poder público para intentar mancharla”, y aseguró que nadie puede someter o boicotear a la Feria del Libro de Guadalajara porque inicio como “un patrimonio de Jalisco, pero hoy es un patrimonio de toda la humanidad.

En la ceremonia inaugural, Mircea Cărtărescu, al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022, dijo que nada es más discreto, más admirable y más triste que el poeta de hoy, y lo llamó "el último artesano en un mundo de copias sin original" y "el último ingenuo en un mundo de arribistas".

El escritor rumano señaló: "He escrito siempre poesía como una forma de libertad, de solidaridad, de empatía para con todos los hombres. He escrito en contra de las guerras y las discriminaciones de toda índole. He escrito para los que leen poesía y para los que jamás leen poesía."

La Feria comenzó con una protesta y la protesta entró a la Feria. Dos individuos lanzaron billetes de 500 pesos que en el anverso tienen el rostro de Villanueva Lomelí y en reverso el rostro de Raúl Padilla, que les lanzaron cuando Sharjah, como invitado de honor, inauguraba su pabellón con una de sus danzas, lo que Villanueva Lomelí lamentó y calificó como “una vergüenza”.

“No se si el País invitado entienda que fue una falta de respeto hacia nosotros o hacia ellos, quiero pedirle una disculpa a la delegación de Sharjah por el gobernador que tenemos en Jalisco, que en verdad sepan que la manifestación es contra el rector, contra las autoridades, pero no contra ellos”, señaló Villanueva quien agregó: “Lo único que siento es pena. Estoy avergonzado”.

