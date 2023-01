Quién es J.R. Moehringer, el escritor fantasma del libro de memorias del príncipe Harry

J.R. Moehringer ganó el Pulitzer, el premio de periodismo más prestigioso de Estados Unidos, su vida inspiró una película protagonizada por Ben Affleck y conoce a George Clooney, quien supuestamente le dio el tema de su última obra.

Pese a este récord, J.R. Moehringer (John Joseph Moehringer es su nombre de pila) no forma parte del club de los ricos, de la realeza ni de los famosos que aparecen en "Spare" (En la sombra, en español), las memorias del príncipe Harry. Sin embargo, ayudó a escribirlas.

Esta no es la primera incursión de Moehringer en el mundo de las autobiografías de famosos: escribió las del tenista Andre Agassi, Open, y colaboró con el cofundador de Nike, Phil Knight, en las suyas (Shoe Dog). Sus servicios, segúnreportó en 2021 Page Six, ascendieron a US$ 1 millón por escribir Spare.

Inmersión total

Cuando trabajó con Agassi en Open, Moehringer se trasladó a Las Vegas para que ambos pudieran pasar 250 horas juntos. ¿El objetivo? Adentrarse en la psique de Agassi, leyó la obra de los psicoanalistas Sigmund Freud y Carl Jung, declaró al New York Times. "Freud fue de gran ayuda", recordó.

La controversial autobiografía del príncipe Harry salió oficialmente a la venta este martes en Reino Unido en medio de mucha expectación.



Orígenes similares

Pero algunas de las ideas de Moehringer sobre Agassi y, ahora, sobre el príncipe -ambos con relaciones parentales conflictivas- pueden haber surgido de su propia relación complicada con su padre. En su autobiografía de 2005, The Tender Bar, Moehringer habló de su infancia en Long Island, criado por una madre soltera, y de cómo encontró una figura paterna en su tío Charlie y en una pandilla de borrachos del bar local.

Su padre, un DJ de Rock & Roll en los primeros tiempos de la radio FM, abandonó a la familia. "La radio me proporcionaba un acceso irregular a él. Yo siempre intentaba localizarlo", contó a Terry Gross, de NPR.

Moehringer también participó en la elaboración de las memorias del extenista profesional Andre Agassi



Una brillante carrera

Antes de dedicarse a la literatura, Moehringer estudió en Yale y trabajó en el New York Times. Después trabajó en Colorado y en Los Angeles Times, en 1994.

En 2000 ganó el Premio Pulitzer por un reportaje sobre las tensiones que surgieron cuando se abrió un ferry en una pequeña comunidad segregada en el estado estadounidense de Alabama. Además de The Tender Bar y de su trabajo como escritor fantasma, también ha escrito una novela titulada Sutton, sobre la vida del atracador de bancos Willie Sutton.

Los mejores escritores fantasma no sólo escriben bien, sino que son capaces de encarnar a sus temas, sin parecer nunca un monologuista haciendo una imitación.

"Él es la cúspide", afirmó la agente literaria Madeleine Morel, al semanario británico The Observer. "Estoy segura de que todo el mundo aspira a ser como él. Es un escritor brillante. Es muy difícil ser un escritor fantasma y escribir un libro que no parezca que hubiese sido escrito por otra persona".

Pero estar en la crème de la crèmede los escritores fantasma significa pasar deliberadamente desapercibido.

Tras el lanzamiento de Open de Agassi en 2009, dijo al New York Times: "La comadrona no se va a casa con el bebé".

