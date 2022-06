¿Quién es Amartya Sen, el premio Nobel que plagió Romero Tellaeche?

Se registra un segundo caso de plagio cometido por José Antonio Romero Tellaeche, actual director del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). En esta ocasión, Tellaeche tomó párrafos del artículo “Is Nationalism a Boon or a Curse?”, escrito por el economista indio Amartya Sen, ganador del Premio Nobel de Economía.

Amartya Sen nació en Santiniketan, India, en 1933. Su padre fue profesor de química. Sen estudió en Presidency College en lo que hoy se llama Kolkata (antes Calcuta), en Trinity College y en Cambridge, donde obtuvo el grado de maestría y doctorado.

Desde mediados de los años 50, el economista comenzó su trayectoria como profesor en universidades en la India como la de Delhi y Jadavpur. También impartió clases en London School of Economics, en Oxford y en 1988 se mudó para ser profesor de economía y filosofía en Harvard, señala la enciclopedia Britannica.

Lee también: Playa nudista provoca una erección en Adam Sandler

Fue en 1998 cuando la Fundación Nobel le otorgó el Premio Nobel de Economía por “sus contribuciones a la economía del bienestar”.

“Uno de los enfoques de Amartya Sen es la investigación sobre cómo los valores individuales pueden considerarse para la toma de decisiones colectiva y sobre cómo el bienestar y la pobreza pueden medirse”, se lee en el sitio oficial de los Premios Nobel.

Las aportaciones de Sen son en el área del bienestar y la hambruna, situación que vivió de primera mano a los nueve años, cuando en 1943 ocurrió la hambruna bengalí, que cobró la vida de tres millones de personas, pérdidas “innecesarias” que pudieron haberse evitado con una mejor distribución de la comida en India, concluiría tiempo después el economista, informa Britannica, enciclopedia de la que Sen formó parte del consejo editorial.

Lee también: Nodal se hace nuevo tatuaje en el rostro, aseguran es en honor a su nueva novia

La enciclopedia señala que el trabajo del Nobel influenció en gobiernos y organizaciones internacionales la forma de abordar la hambruna, un escenario que no podría tener cabida en democracias funcionales, según el economista.

En 2008, India donó a Harvard 4.5 millones de dólares para crear el fondo de becas Amartya Sen, para dar la oportunidad a estudiantes indios de estudiar en la prestigiosa universidad.

Sen actualmente está casado con Emma Rothschild, profesora de Historia en Harvard y heredera de la dinastía de banqueros Rothschild.

“Development as Freedom” (2001), “The Idea of Justice” (2010), “Inequality Reexamined” (1995), “Poverty an Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation” (1982), “On Ethics & Economics” (1987) y “Home in the World. A Memoir” (2021), son algunos de sus libros publicados.

Romero Tellaeche y el plagio

El plagio realizado por el doctor José Antonio Romero Tellaeche, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), fue reportado por el economista Mauricio Romero.

Mauricio, quien además, es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) denunció y publicó a través de Twitter, las evidencias del plagio de José Antonio.

De acuerdo con lo reportado, Tellaeche no dio crédito, ni cita a párrafos completos del artículo “Is Nationalism a Boon or a Curse?”, que se habría publicado en 2008 por Amartya Sen, asimismo plagió “La herencia del experimento neoliberal” que se publicó en 2020 en la revista “El Trimestre Económico”, misma que es dirigida por el Fondo de Cultura Económica.