A punto de estallar la olla de presión sindical en el INBAL

El viernes le contamos que se avecina una tormenta laboral debido a la cantidad de sindicatos que nomás no logran ponerse de acuerdo con el INBAL, respecto a sus prestaciones laborales y condiciones generales de trabajo. A la fecha suman 19 sindicatos y contando. Este sábado, el instituto informó en un extenso comunicado que, en efecto, hay un relajo sindical y laboral. Reconoció que no ha pagado algunas prestaciones, pero argumentó que el retraso se debe a que están en revisión y en espera de buscar su autorización ante Hacienda. No sólo eso, también dio a conocer que existen 22 prestaciones autorizadas que se pagan con montos superiores a lo reconocido y 60 que no cuentan con autorización. ¡60! Además, informó que todas esas prestaciones han generado un déficit anual de más de 320 millones pesos y que, de plano, han afectado las labores "sustantivas”. Y, claro, aseguró que todo este lío no fue resuelto por “omisión” de las anteriores administraciones. El INBAL aseguró que con todo y sus asegunes, con todo y que tanta prestación ha generado “discrecionalidad”, busca que Hacienda les dé el visto bueno. Nos dicen que los trabajadores temen que muchas de ellas no sean respetadas y que habrá merma en sus salarios, pero también reconocen que a lo largo de los años ha habido corruptelas y negociaciones oscuras. Al final, nos comentan, en todo esto acabarán pagando justos por pecadores, pero la batalla por ganar lo más que se pueda podría ser campal porque será de todos contra todos. Si esto no se resuelve antes de que el semáforo marque el color verde, lo que obligará a continuar con el cierre de espacios no será la pandemia...

¿Qué viene para cultura en la legislación sobre T-MEC?

Nos cuentan que la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados hará llegar a la propia Cámara una serie de reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor, dentro del paquete legislativo en torno del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que está por debatirse en los próximos días. Sin embargo, e independiente de las circunstancias por la pandemia de Covid-19, resulta por lo menos extraño que la comunidad cultural haya quedado fuera de la discusión sobre la cultura frente al nuevo acuerdo comercial. Como se recordará hace más de 25 años, con la firma del TLC, el sector cultural quedó en gran desventaja frente a Estados Unidos y Canadá, y ahora, esta omisión respecto a la participación de la comunidad vuelve a poner en desventaja al sector. ¿Qué estarán pensando los diputados?