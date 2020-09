A puerta cerrada, el diálogo acerca de Chapultepec

La fecha y hora del evento estaban claros: 23 de septiembre a las 13:30 horas, pero un nombre que circuló en redes, “Reunión con el INBAL para cuestionar irregularidades y conflictos de interés en el megaproyecto Bosque Cultural Chapultepec”, no le gustó a algunas autoridades y, al final, el diálogo al que se querían sumar más de 200 personas acabó por ser un encuentro de 12. Ni los artistas ni el público ni la prensa pudieron acceder. Sólo entraron al diálogo en línea autoridades de la Secretaría de Cultura y del INBAL, junto a artistas y activistas anunciados para intervenir. Fue una reunión de más de dos horas, donde lo que quedó más claro es que el 7 de noviembre se presentará, ahora sí, el Plan Maestro de Chapultepec, en Los Pinos. El siguiente acuerdo fue, ¿adivinan? Claro, otra mesa de diálogo, donde autoridades precisarán el lugar en el que estará el Cubo Escénico. Y finalmente, se acordó hacer una minuta del encuentro mismo. Comunicación Social ya adelantó detalles de tal minuta, sin embargo, nos cuentan, en el comunicado no se habla de las inquietudes expresadas por una artista, Cecilia Barreto, y el sociólogo Pablo Gaytán, del Frente Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec; ambos cuestionaron el tema de los recursos, y en la mesa quedó la pregunta de si era posible que lo que viene en el Proyecto de Presupuesto se revierta… La respuesta de las autoridades no dejó duda: así lo puso Hacienda y así se mantiene; y Cultura se queda como responsable del proyecto que encabeza el artista Gabriel Orozco, aunque el coordinador del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (además de Los Pinos), es Homero Fernández.