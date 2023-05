El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, que enmarca cinco sectores —Dirección General de Bibliotecas, Culturas Populares, Administración, Sitios y Monumentos y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Indautor— mantiene una protesta afuera de las oficinas de la Secretaría de Cultura (Reforma 175, Renacimiento) desde el 29 de mayo a primera hora.

En los dos días que lleva la manifestación, alrededor de 350 trabajadores han sido atendidos por Lidia Zarco Martínez, coordinadora nacional de Relaciones Laborales, y Federico Lynn, director general de Capital Humano, sin que sus respuestas sean satisfactorias para los demandantes.

“Los puntos que estamos tratando derivan del respeto a las condiciones generales de trabajo: no se ha respetado el vestuario y el escalafón, así como los ingresos que genera ese escalafón. Tampoco hay insumos ni material básico; nos referimos a papel, plumas, pegamento y todo tipo de papelería. Los trabajadores no pueden hacer sus labores porque no cuentan con el material mínimo. Ni siquiera hay agua. Esas son nuestras demandas junto con el catálogo institucional de puestos; el reglamento del escalafón. De una u otra manera, hemos ido trabajando estos puntos, sentándonos en mesas de trabajo que no han dado resultados”, explicó, en entrevista, Fernando Rodríguez, secretario general del Sector de Bibliotecas del sindicato.

Para las autoridades, continúa Rodríguez, no es prioritario, en este momento, aplicar el escalafón a las y los trabajadores: “Nosotros nos hemos dado cuenta de que, como ya se sabe, estamos en un sexenio de austeridad. Ese recurso se lo quedan ellos para poder seguir manteniendo a la Secretaría. También hemos visto cómo han ingresado a trabajar los amigos de estos funcionarios. Muchos de ellos tienen un salario hasta de 40 mil pesos; gente a la que, realmente, si uno ve un día a la semana ya es mucho. No sabemos para qué se contrata a personas que no aportan nada a la institución. Se dice que ellos se quedan con la mitad de ese salario y la otra mitad la tienen que dar a la institución; resulta que es un rumor, sí, pero es un rumor que ya es demasiado fuerte”.

Por último, el secretario, señaló que van a seguir en pie de lucha y que la única respuesta que se les dio fue que continuarán con las mesas de trabajo.