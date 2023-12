El buen clima regresó por momentos a Miami, lo mismo que las ventas millonarias en Art Basel Miami Beach (ABMB) durante los dos primeros días de la feria, los pasados miércoles 6 y jueves 7 de diciembre, abiertos sólo a coleccionistas VIP (y a la prensa). La poderosa galería suiza Hauser and Wirth (con sedes en diez ciudades de Europa y Estados Unidos) dio a conocer el miércoles la venta de “Painter at Night” (1979), óleo sobre tela del canadiense Philip Guston (1913-1980), representante de la Escuela de Nueva York, caso raro de artista abstracto que transitó hacia lo figurativo en su última etapa, en 20 millones de dólares. Tan sólo este primer día, esta galería reportó ventas por casi 30 millones de dólares, incluido un acrílico sobre tela del estadounidense Henry Taylor titulado “Made in México” (2016), valuado en 1 millón de dólares.

En cuanto a obras vendidas de artistas mexicanos, la galería OMR (Ciudad de México) vendió a una colección privada la obra “Biblioteca de exploración. Estructura de biblioteca XXX” (2023), obra realizada con lápices de colores sobre papel, del tapatío Jorge Méndez Blake, en 110 mil dólares; mientras que la galería Nara Roester (Sao Paulo, Río de Janeiro, Nueva York) reportó la venta de la escultura “Aporia” (2023), hecha con metal, pintura, piedra y espejo, de Jose Dávila, otro tapatío, en 75 mil dólares.

Para el jueves las súper ventas, que en buena medida pertenecen al mercado secundario (reventa de obra vinculada a casas de subasta), continuaron. Una obra de Marlen Dumas fue vendida en 9 millones de dólares en la galería neoyorquina David Zwirner. Este mismo día, la galería Skarstedt (Nueva York, París, Londres) reportó la venta de un Willem de

Kooning en cerca de 8 millones de dólares, así como un dibujo a lápiz de Picasso en 800 mil dólares.

Asimismo, la galería Nordenhake, con sedes en Berlín, Estocolmo y Ciudad de México, reportó ventas por casi 200 mil dólares, entre las que figuran tres obras de la artista peruana Elena Damiani.

Afortunadamente, no todo son ventas en ABMB y sus alrededores. En la sección Meridians, dedicada a exhibir obras de gran escala, este reportero tuvo la oportunidad de conversar con la artista japonesa Masako Miki, quien presenta unas suaves, coloridas y divertidas esculturas hechas de lana que dan ganas de tocar, inspiradas en el animismo shintoista: “Hyakki Yagho, Night Parade of 100 Demons” (2023), algo así como un desfile nocturno de demonios (que en este caso particular son sólo cinco). Cuando se le pregunta si considera que tiene influencia de artistas como Takashi Murakami o Yayoi Kusama, la artista originaria de Osaka, contesta que no pretende que su búsqueda sean tan oscura.

Algo parecido podría decirse de la exposición “I will always weather with you” de la artista de Corea del Norte Ann Duk Hee Jordan, cuya inauguración ocurrió en el Museo Basss, a sólo unos pasos del Centro de Convenciones de Miami, donde se lleva a cabo ABMB. La exposición, en realidad una instalación de tintes distópicos —una puesta en abismo— cubierta de espejos, robots y latas de refresco mutantes, invita a los espectadores a sumergirse en el clima, y más específicamente, en el problema de la crisis climática que vivimos.

A partir de la llegada de ABMB hace 21 años, la ciudad de Miami ha experimentado un avance notable en su infraestructura cultural, con nuevos museos, galerías y nuevas generaciones de coleccionistas, así como una serie de ferias satélites, como Untitled, Aqua y Nada, entre otras, en lo que se ha dado en llamar la semana del arte en esta ciudad de la Florida.

