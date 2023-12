Mariana Rodríguez le entra de lleno a la política

Aunque era obvio que ella es quien jala las audiencias, Mariana Rodríguez sorprendió a muchos al anunciar este sábado que se registrará como precandidata para la alcaldía de Monterrey, por parte del partido Movimiento Ciudadano.

La noticia se da a una semana de que Samuel García abandonara la candidatura a la presidencia y desatara una crisis institucional en Nuevo León al no aceptar al gobernador interino, Luis Enrique Orozco, que designó el Congreso del estado, mientras que el estaría de licencia por su campaña.

Un sismo para poner fin al año

El pasado 7 de diciembre un sismo sorprendió a habitantes de Puebla y la Ciudad de México. El temblor fue de 5.7 de magnitud y su epicentro se registró en Chautla, Puebla.

El sismo se reportó a las 14:03 y no se reportaron daños, pero sí memes, pues este año no hubo temblor en septiembre, pero sí en diciembre.

Crisis en “Twitter Film” por Claudia Sheinbaum

Luego que Claudia Sheinbaum publicara un video invitando al popular tiktoker Javier Ibarreche a ver su documental y reseñarlo, el influencer se deslindó en un TikTok, donde dijo que se le quiso involucrar sin su autorización en la política mexicana y aclaró que en sus contenidos no hablará de política ni de partidos.

Este suceso causó un debate en Twitter –nadie le llama X a la red social, seamos honestos– que inició con análisis sobre el desliz de campaña de Sheinbaum y terminó en una discusión agitada entre la comunidad cinéfila sobre quién es merecedor del título de “crítico de cine”, si es posible hablar de cine sin hacer política, sobre los influencers creados por las grandes productoras de cine y sobre la crisis de crítica de cine que hay en México.

Taylor Swift “no debió” ser la persona del año

La revista “Time” otorgó el título de persona del año 2023 a la cantante estadounidense Taylor Swift. La noticia fue bien recibida por las y los swifties, pero también causó indignación entre muchos, pues hubo personas que destacaron en otros campos; sobre todo se señaló la ceguera de “Time” ante los periodistas palestinos que arriesgan su vida por informar sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza.

La revista “Time” no da ese título a las personas más valientes y honorables, sino a aquellos cuyas acciones tienen impacto más allá del campo en el que se manejan –Vladimir Putin, Donald Trump y Elon Musk han recibido ese título y no son superhéroes–. También hay que recordar que es un título que otorga una revista estadounidense y que no representa la verdad absoluta a nivel mundial, sino que tiene matices editoriales.

Conahcyt se atrasa en el pago a estudiantes

Conahcyt casi la hace de Grinch y amarga la Navidad de los estudiantes de posgrado, pues se estaba tardando en entregar el pago que corresponde a aquellos que cuentan con una beca.

A inicios de semana, los investigadores afectados ya comenzaban a externar su angustia, con mucho humor a través de memes. Aunque entre broma y broma, salió a flote la discusión sobre que el quehacer académico es un trabajo que también debe ser remunerado con dignidad.

Antes de que acabara la semana, Conahcyt sí realizó los pagos que correspondían.

