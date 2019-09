Pedro Salmerón desafía a la Secretaría de Cultura: "No se adelanten. No he renunciado"

A pesar de que la Secretaría de Cultura dio a conocer esta tarde quién es su sucesor al frente de Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revoluciones de México (INEHRM), el historiador Pedro Salmerón aseguró que no ha renunciado a la dirección general del (INEHRM) y pide: "No se adelanten. No he renunciado", y agrega en su cuenta de Twitter que "solamente la he 'puesto sobre la mesa'". En su carta de renuncia, Salmerón se dirigía al Presidente de la República y no a su jefa inmediata, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto.



No se adelanten. No he renunciado a la Dirección General del @INEHRM,

solamente la he "puesto sobre la mesa" . Gracias por preguntar. — Pedro Salmerón Sanginés (@HistoriaPedro) September 21, 2019

El investigador, en su cuenta de Twitter, difundió hace unas horas un texto de cuatro páginas titulado "Dictar, censurar, penalizar la investigación histórica", en el que escribió: “Pongo el cargo de director del INEHRM a disposición del Presidente y hago de este texto mi renuncia formal al mismo. Renuncia que le presento al Presidente que con valor y decisión está transformando a México. Al Presidente, no a la derecha de talante fascista”.



