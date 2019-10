A petición de Museo Casa Zapata, INEHRM digitalizó archivos de Anenecuilco

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), organismo de la Secretaría de Cultura, informó que digitalizó mil 245 expedientes del Archivo Histórico de Anenecuilco, entre el 3 y 9 de abril, para que puedan ser consultados en Internet por el público en general.

Luego de que EL UNIVERSAL publicó este lunes el reportaje “Duplican digitalización de Archivos de Anenecuilco”, en el que se informó que ya se había realizado en 2002 un trabajo de digitalización de esos documentos históricos, el INEHRM sostuvo que no fue duplicidad sino que el proyecto se complementa y que busca preservar “la memoria de los pueblos de México y fomentar el estudio de su historia”.

La información publicada dio cuenta de que el director del INEHRM, Felipe Ávila, admitía desconocer el trabajo de digitalización y restauración que hizo la especialista Elvira Pruneda en 2002, incluso el historiador señaló que nadie les había informado sobre esos trabajos previos. Sin embargo, ahora la institución asegura que reconoce todos los trabajos previos, entre éstos el de Pruneda.

“El INEHRM reconoce todos los trabajos previos digitalizados para preservar el acervo documental de Anenecuilco, tanto de restauración, clasificación y paleografía. De manera particular, reconoce la labor de la maestra Elvira Pruneda, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en la restauración de los documentos. El proyecto de digitalización del INEHRM no duplica sino complementa lo realizado por Pruneda y otros investigadores, ya que dichos expedientes no se encuentran en su totalidad en línea para su consulta”, señaló el Instituto.

En el comunicado, el INEHRM señaló que la digitalización de los archivos históricos de Anenecuilco se hizo en el marco del centenario luctuoso de Emiliano Zapata y a solicitud de las autoridades del Museo Casa Zapata.

El Instituto también dijo que el personal que trabajó con los archivos históricos “tiene experiencia en tratamiento digital” de ese tipo de documentos en el Archivo General de la Nación. Además, y que sólo se requirió dinero de viáticos y transporte del 3 al 9 abril.

