INAH no detiene subasta con piezas arqueológicas mexicanas

Hoy la casa de subastas Sotheby’s pondrá a la venta un lote de 74 piezas prehispánicas, algunas de origen mexicano; sin embargo, pese a las denuncias presentadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no se pudo detener la subasta.

María del Socorro Villarreal, encargada de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, indica que supieron de la subasta conocida como “Le Soleil de Nuit. Pre-Columbian treasures from an important French collection” desde el 8 de octubre y que ese mismo día interpusieron las demandas.

El INAH interpuso denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) e informó a Interpol México para realizar las acciones correspondientes y suspender la venta.

“Lamentablemente no tenemos avances. No hemos tenido éxito con estas gestiones. La expectativa es que es difícil que se detenga la subasta, no veo posibilidad de que la subastadora se detenga. México seguirá insistiendo en tanto los países receptores dejen de comerciar con este patrimonio y reconozcan la propiedad de México”, dice Villarreal en entrevista.

La responsable de Asuntos Jurídicos del INAH agrega que la casa de subastas sí respondió a SRE. “Dijeron que están de acuerdo con que no se trafique con el patrimonio cultural, piden que les demos la información de cuándo salió este patrimonio para tomar medidas, pero dicen que han tomado las diligencias necesarias para decir que esa colección es legal. En México sostenemos que es totalmente ilegal porque ese patrimonio no puede estar en manos de extranjeros, no puede salir del país y no puede ser objeto de comercio. Eso debería ser suficiente para que suspendan la subasta, pero argumentan que ya fue expuesto, ya fue objeto de venta”.

Las piezas. Socorro Villarreal señala que desde que tuvieron acceso al catálogo de Sotheby’s, un grupo de arqueólogos del INAH hicieron un dictamen.

Los especialistas determinaron que de las 74 piezas, 57 son de culturas maya, teotihuacana, zapoteca, olmeca y mexica; es decir, de comunidades asentadas en territorio nacional.

“De las 57 piezas anunciadas como procedentes de culturas asentadas en nuestro territorio, 35 fueron dictaminadas como prehispánicas y 22 de reciente manufactura, eso lo notificamos a Relaciones Exteriores y a la Fiscalía. Los arqueólogos determinaron que la manufactura de las 22 piezas de reciente manufactura no corresponde (con obras prehispánicas), las herramientas utilizadas no son prehispánicas, los estilos no corresponden. Evocan o quieren imitar a piezas que sí son de una determinada filiación cultural. Dimensiones de las piezas hacen que concluyan que fueron fabricadas recientemente, de hace 20 o 30 años, pero no corresponden con la época prehispánica”, dice.

Sotheby´s informa que algunas piezas pertenecen a coleccionistas de Francia y Estados Unidos; aunque no da los nombres.

“Nosotros no tenemos esa indagación. (Sotheby’s) Dice que es de un coleccionista francés pero además hay otras piezas que dicen que vienen de Estados Unidos, tampoco tenemos información sobre esos coleccionistas. La información del catálogo no es muy clara, es oscura, medio tendenciosa porque afirma que ya habían sido vendidas (las piezas), que ya habían sido expuestas. Esto es una manera de blanquear la pieza, como darle este trato de una propiedad legal”, declara.

La subasta “Le Soleil de Nuit. Pre-Columbian treasures from an important French collection” se llevará a cabo hoy a las 19:00 horas, tiempo de Francia (medio día de México).

