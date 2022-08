Paro en Conservatorio Nacional de Música en protesta por director

La Sociedad Estudiantil del Conservatorio Nacional de Música convocó ayer a una asamblea de maestros y alumnos, en la que hubo alrededor de 130 participantes que se dieron cita al mediodía en la explanada del inmueble para votar si la población del Conservatorio debía hacer un paro activo, un paro total o un paro de actividades en protesta por la designación de Patricio Méndez como director del Conservatorio el 15 de agosto; la deliberación de la asamblea fue el inicio de un paro total de 48 horas.

A Patricio Méndez se le acusa —cuenta en entrevista Katia Lara, integrante de la Asamblea de la Sociedad Estudiantil del Conservatorio Nacional de Música— “de acoso sexual, actos de misoginia, machismo y un perfil académico nulo. Creemos que no tiene la experiencia ni el tacto para ser director y tiene muchos vicios de origen: racismo, discriminación”.

La asamblea le pide a la Secretaría General de Investigación Artísticas (SGIA) que respete con fecha límite del 31 de agosto. “Se hará un comunicado dependiendo de la respuesta que nos den”, afirma Lara.

Sobre la existencia de material que prueba las acusaciones contra Méndez, la también estudiante de la Licenciatura en Violín afirmó que “hay un proceso de denuncias ante el Ministerio Público, todavía no hay respuesta a ninguna, no sabemos de quiénes son ni cuántas son. No hay pruebas que se puedan ocupar porque si fueron de hace tres años no procede la denuncia, y como se cruzó la pandemia, nos quitaron muchísimo material. Es material de 2019 o 2018. Eran audios de algunas clases y un chico tuvo un testimonio de un caso de corrupción en Tlalnepantla de Baz que Patricio dirigió, pero como habían pasado cuatro años no procedió”.

La alumna también indicó que ella nunca curso materias con Patricio Méndez: “A mí jamás me hizo nada, nunca. Fueron compañeros quienes me contaron de esta situación”.

