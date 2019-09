Paco Ignacio Taibo II llama "chayoteros" a la prensa crítica

En el 85 aniversario del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, agradeció a los colegas periodistas que no lo han bombardeado, pero a los que lo han criticado los llamó "chayoteros".

"El bombardeo que hemos sufrido por una parte de los medios de comunicación, los ‘chayoteros’ de entonces, reciclados ahora y aliados en parte con la degradada aristocracia intelectual ha intentado frenarnos, pero ¿a qué horas?"

Durante la ceremonia de celebración de los 85 años del FCE, que fue presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general de la editorial del Estado mexicano dijo que "las voces que estuvieron calladas frente al dispendio, la inercia irracional, el mal uso, el fraude, "ahora reclaman autoridad moral para juzgarnos".

Luego de celebrar sus logros en siete meses que varios medios le han criticado, Taibo II citó al Che Guevara cuando dijo que "las ideas se combaten con ideas, sin censura". Y remató con que esas voces que lo bombardean tienen un efecto de boomerang.

"Voces que tienen un efecto de boomerang: cuanto más nos injurian, nos insultan y nos atacan, más lectores tenemos, más peticiones de: ‘Vengan a tal lugar, queremos libros’ y todo esto sin censura.", señaló ante el presidente de México.

Agregó: "Hemos publicado libros de autores que no nos gustan o no nos simpatizan a los que dirigimos este proceso, pero son los lectores los que deciden, no nosotros. El comandante Guevara ya lo dijo: las ideas se combaten con ideas, no censurando".

fjb