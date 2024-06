El intelectual estadounidense Noam Chomsky fue dado de alta este martes de un hospital en la ciudad brasileña de São Paulo y seguirá su tratamiento médico en casa, informó el centro de salud Beneficiência Portuguesa.

El comunicado del centro médico, firmado por el director ejecutivo Renato Vieira y el cardiólogo Marcelo Sampaio, desmiente los rumores que se viralizaron durante el día en redes sociales sobre una supuesta muerte del destacado autor.

Noam Chomsky, de 95 años, ha estado hospitalizado en Brasil mientras se recupera de un derrame cerebral sufrido hace un año, dijo Valeria Chomsky a la AP la semana pasada. Pero el hospital Beneficencia Portuguesa en Sao Paulo dijo en un comunicado que Chomsky fue dado de alta el martes para continuar su tratamiento en casa.

Más temprano el martes, Chomsky fue tendencia en X donde abundaban los informes falsos de su muerte. Los diarios Jacobin y The New Statesman publicaron obituarios para Chomsky, aunque el primero cambió su titular de “Recordamos a Noam Chomsky” a “Celebremos a Noam Chomsky”. The New Statesman retiró por completo el ensayo del ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis.

Los Chomsky viven en Brasil desde 2015. Noam Chomsky, conocido por millones de personas por sus críticas a la política exterior de Estados Unidos, fue profesor por décadas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 2017, se incorporó al Colegio de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Universidad de Arizona en Tucson.

*Con información de AP.