Para el Premio Nobel de Física 2012, el científico Serge Haroche (Casablanca, 2014) la luz es un elemento indispensable para comprender los misterios del universo.

El físico ha dedicado su vida a estudiar la mecánica cuántica, disciplina que estudia las partículas subatómicas y que desafían el entendimiento y el sentido común.

Haroche ha estudiado con interés los fotones, partículas por donde viaja la luz y que permiten observar el universo.

En entrevista, el científico da detalles sobre la importancia de la luz para entender los misterios del universo.

¿Por qué es necesario entender la luz?

Toda la información que recibimos del mundo, la mayor parte de ésta viene de la luz. Todo lo que tenemos alrededor, todo lo que vemos, viene de la luz; también todo lo que está en el espacio y en los planetas, la luz nos permite entender el universo.

¿Hay preguntas sin respuestas sobre la luz?

Hay preguntas que siguen abiertas, pero ya hemos encontrado muchas respuestas que nos han permitido llegar a la Teoría de la Relatividad y la Física Cuántica.

¿La luz permite entender con mayor precisión la materia oscura o los agujeros negros?

Se llaman agujeros negros o materia oscura porque la luz no sale de ella, no lo entendemos del todo y esas son las investigaciones que están en curso.

Leí un artículo donde usted habla sobre los multiversos. ¿Es esto posible?

Hay teorías que hablan de universos paralelos que no tienen contacto entre ellos, pero no hay evidencias reales, no hay investigaciones que lo hayan comprobado.

melc