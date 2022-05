Myriam Montemayor quiere celebrar sus 20 años de carrera con La Academia y con concierto

A Myriam Montemayor le gustaría participar en el 20 aniversario del reality La Academia si es que la invitan, porque comenta que, ahí fue donde inició su trayectoria como cantante, la cual también festejará en grande con un concierto.

“Hasta el momento no me han llamado, pero creo claro que me encantaría participar porque fui parte de este proyecto que ha sido una gran plataforma musical para mí, para muchos de mis compañeros y para las nuevas generaciones, es un proyecto que ha rendido frutos, y me siento parte de esta celebración como ganadora de la primera generación de La Academia y que la gente me dio esa oportunidad con su voto, porque este proyecto también ha sido un semillero de talentos”, comenta a EL UNIVERSAL.

Son veinte años en los que le ha pasado de todo, momentos felices, divertidos, pero también ha afrontado momentos difíciles, señala que, es gracias al amor de sus seguidores que ha podido seguir adelante.

Lee también: Grupo Firme se presentará en el Zócalo de la CDMX

“Son momentos en los que todos pasamos, pero la verdad es que siempre he aprendido que esta es una carrera no de rapidez, sino de resistencia y lo que me ha mantenido sin duda es el amor a este arte y el agradecimiento a la gente que votó por mí hace 20 años y que creyó en mí”, apunta.

Tras la pandemia la cantante quiere celebrar en grande sus dos décadas de trayectoria artística y lo hará con un concierto el cual también estará dedicado a todas las mamás que celebraran su día.

“Celebro mis 20 años de trayectoria y lo celebraré con este concierto y que estamos preparando con mucho cariño, además elegimos una fecha cercana para el día de las madres, porque siempre mi estandarte ha sido la mujer y también quiero hacer parte de la celebración a todas las mamás que me han apoyado en mi carrera”, dice.

Lee también: Paula, la hija de Mariana Levy que huyó de casa de Talina, se fue con su novio y denuncia violencia

En este concierto que se realizará el 7 de mayo en el Teatro Gran Recinto ubicado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la interprete deleitará a todos sus fanáticos con varios de sus éxitos y adelanta habrá varias sorpresas.

“Han sido 20 años que se dicen fácil pero que ha sido difícil llegar y más difícil mantenerse, pero creo que ha valido la pena todo este camino recorrido, todo este aprendizaje, es una carrera muy bella la música, y con la bendición de contar con el apoyo del público en cada uno de mis proyectos, la verdad me siento muy afortunada de hacer lo que más me gusta que es cantar para toda la gente”, ahonda.