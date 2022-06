Museo rompe la regla y permite a Mick Jagger tomarse foto con el "Guernica” de Picasso

Mick Jagger visitó anteayer el Museo Reina Sofía, de Madrid, y desató una polémica en las redes: el cantante de los Rolling Stones posteó en su cuenta de Twitter varias fotos de su paseo por la capital española. Entre ellas, una donde se le ve parado delante del célebre cuadro “Guernica”, de Pablo Picasso. Enseguida, las autoridades del museo tuvieron que salir a explicar por qué Jagger pudo fotografiarse en una sala en la que está prohibido tomar fotografías, según sus propias normas. Hace unos años sucedió algo similar con la visita del actor Pierce Brosnan.

Jagger aprovechó para recorrer el Reina Sofía el día en el que el museo permanece cerrado al público. La institución abrió las puertas de sus majestuosas salas para el exclusivo visitante y su comitiva. Los acompañó el director del museo, Manuel Borja-Villel. El problema es que las normas prohíben a cualquier visitante fotografiarse con el cuadro. “No está permitido hacer fotografías en toda la sala 206 (Guernica). Tampoco es posible que los visitantes realicen fotografías profesionales y/o privadas ajenas a la actividad museística ni grabar imágenes”, informa el museo en su sitio oficial.

Apenas Jagger publicó la foto, empezaron las críticas de los usuarios en Twitter. “¿Ventaja de semidios?”, preguntó uno. “A mí casi me arrancan la mano el día que intenté fotografiar el Guernica. Pero no soy Mick Jagger, claro”, dijo otro usuario.

El museo tuvo que salir a explicar públicamente y sostuvo que uno de los motivos para no permitir fotos delante del cuadro es el de “la calidad de la visita”. Asegura que la norma no se dictó para proteger la obra sino para mejorar la comodidad de los visitantes y alega que la pintura no sufre porque las cámaras más frecuentes son las del celular y no usan el flash. Tampoco se trata de una cuestión de derechos, ya que la obra es una de las más reproducidas en el imaginario y el espacio artístico español sin que ellos reciban ninguna compensación.

“Es una cuestión de la calidad de la visita, porque la gente se quedaba un cuarto de hora haciéndose fotos o golpeaban a otras personas con el palo de la selfie”, respondió el museo. Es lo que suele suceder todos los días frente a la Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, en el Louvre: decenas de personas amontonadas frente al cuadro, sacando sus brazos entre las cabezas y luchando por posar junto a la musa del italiano. Tal es la aglomeración, que el pasado fin de semana el cristal que cubre la obra recibió un tortazo de un visitante sin que los vigilantes de la sala lo previniesen.

El museo también advirtió que cada día reciben millones de visitas y que no persiguen “a todo el mundo que se quiere sacar una foto”. Por eso, declaran, hay visitantes de a pie que también tienen su postal frente al Guernica y en el 90 por ciento restante del museo, donde sí están permitidas. “Intentamos no darle demasiada importancia”, dijeron los voceros de prensa.

Esta no es la primera vez que se desata la polémica con un visitante famoso. En 2016 el actor Pierce Brosnan también se vio involucrado en una situación similar por una foto subida por el propio museo. Por entonces, debido a las quejas, el Reina Sofía hizo público un comunicado en su perfil de Facebook en el que pedía disculpas por el malestar de los usuarios, explicando que la polémica fotografía era “una acción de comunicación” como “otras muchas similares realizadas a lo largo de la historia” de la institución.

