Muere el violinista uruguayo Jorge Risi, quien fuera Concertino Principal de la Orquesta Filarmónica de la CDMX

Al hacer su hoja de vida, el violinista uruguayo Jorge Risi, quien tuvo una destacadísima trayectoria en México donde entre otras orquestas fue Concertino Principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dijo que “Una hoja de vida, entonces, debe ser lo contrario a una hoja de muerte”. La muerte le llegó este lunes a los 82 años, como informaron los amigos de la Ofunam a través de redes sociales.

“Lamentamos el fallecimiento del Maestro Jorge Risi. Descanse en paz.”, dijeron a través de su cuenta de Twitter. Posteriormente, Sodre, la oficina del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, publicó también en su cuenta oficial: “Lamentamos la triste noticia del fallecimiento del Mtro. Jorge Risi, una persona central en el desarrollo de las últimas décadas de nuestra institución. Fue presidente del Sodre, director de la Orquesta y concertino, pero sobre todo fue un querido maestro”.

Nacido en Uruguay, el 1 de enero de 1940, el maestro Jorge Risi quien también fue Concertino Principal de la Sinfónica Musical de Montevideo, de la Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica de Roma, Orquesta de la Radio y Televisión Italiana, y fundador del emblemático Cuarteto Latinoamericano, aseguraba que “Pensar y tocar el violín son actividades que generalmente se confunden. Como muy frecuentemente los violinistas nos concentramos en tocarlo y no pensarlo demasiado, van algunas reflexiones hechas durante muchos años y que he tratado de dividir, para mayor claridad, en áreas separadas que, sin embargo, siempre se tocan”.

El violinista que también dedicó la mayor parte de su tiempo a la actividad pedagógica en su país y en gran parte del mundo, además de ser creador de múltiples proyectos musicales y artísticos en varios países, aseguraba al dar cuenta de su historia de vida, que era un gato con al menos tres vidas, se había salvado de un accidente en México, en 1984, de una operación a corazón abierto y a cargar con un marcapasos que decía llevar como trofeo.

Risi recordaba y celebraba a sus maestros: “A ellos, sin nombrarlos –no importa—mi agradecimiento gatuno. Aunque pensándolo bien, sin mi primer maestro Miguel Szilagyi , húngaro uruguayizado, que me dio mi primera clase mágica, esta hoja no existiría. Él sí, se merece mi eterno agradecimiento. Somos siempre hijos violinísticos de aquel que nos puso por primera vez el violín en las manos.”

El violinista trabajó y colaboró en muchos proyectos de formación de violinistas en varios países, especialmente y en los últimos años, en Uruguay, su patria. Desde allí, justo el año pasado, publicó los “Protocolos pandémicos” que creó para ayudar a los estudios de los más jóvenes.

“Posiblemente este no sea el título apropiado, pero se diferencía de Estudios, Caprichos, Sistemas y tantos otros textos sobre violín. Se trata de una serie de pequeños estudios, algunos muy conocidos y probados por los grandes pedagogos del violín de otras épocas; otros, intentan ser originales. Deben entenderse como una herramienta de apoyo a las columnas vertebrales de la técnica violinística (Flesch, Kreutzer, Sevcik, Dont, Galamian, etc.), no más que eso. En absuluto pretenden sustituírlas, Sin el estudio de dichas obras, los "Prorotocolos" carecerían de sentido”, escribió en la presentación.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Jorge Risi varias instituciones se sumaron a expresar sus condolencias. Bellas Artes UP, escribió: “Con tristeza les comunicamos del fallecimiento del violinista y pedagogo uruguayo Jorge Risi. Fue fundamental para la formación de muchos violinistas en toda Latinoamérica, y profesor nuestro durante los 2 primeros años de la Escuela de Bellas Artes @upmexico QDEP.

Con tristeza les comunicamos del fallecimiento del violinista y pedagogo uruguayo Jorge Risi. Fue fundamental para la formación de muchos violinistas en toda Latinoamérica, y profesor nuestro durante los 2 primeros años de la Escuela de Bellas Artes

La Camerata Metropolitana lamentó también “el sensible deceso del reconocido maestro Jorge Risi, gran violinista y pedagogo apasionado e incansable. Descanse en paz”.

