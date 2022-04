Mónica Mayer: “Las mujeres hay que creérnosla”

Sorprendida, pero sobre todo entusiasmada por el interés que muestran las nuevas generaciones en el arte feminista, la artista Mónica Mayer habla de la participación que tendrá en el IV Congreso Internacional de Artes Visuales "Disidencias", que inició este lunes en Querétaro.

"Creo que hay una generación joven, muy joven y jovencísima que está muy interesada en escuchar del tema, de las experiencias que hemos tenido, y que están desarrollando una gran cantidad de proyectos de arte feminista; sobre todo de 2016 para acá ha explotado el asunto, son cantidades impresionantes de trabajos y propuestas", dice la creadora.

En su conferencia magistral "Cuestionando al arte desde el arte feminista: un relato personal", que dictará el viernes 8 de abril, la fundadora del proyecto Pinto mi Raya -proyecto de arte conceptual aplicado en el que han desarrollado propuestas en torno al sistema artístico- ahondará en su preocupación y ocupación del tema del arte feminista a lo largo de su trayectoria y cómo sus experiencias y labor la han llevado a ver aspectos importantes como el cuestionamiento del arte, desde el propio arte feminista.

"Veremos esta idea de la colaboración y el trabajo conjunto y cómo se abordan desde una cuestión feminista con las distintas formas de relación que hay con el público; así como la importancia de la documentación", adelanta la creadora que ha participado en congresos nacionales e internacionales, como LASA, CAAC, Foro Internacional de Arte Contemporáneo y el foro en ARCO y que en los tiempos de pandemia dicta de tres a cuatro conferencias por semana.

De esos encuentros, asegura, "a mí me sorprende encontrarme con este público tan joven muy interesado. En los años 90 hubo toda una generación que creyó que ya habíamos hecho todo y que sus mamás ya habían peleado por el feminismo y que todo estaba logrado y no, evidentemente, aunque hemos avanzado, falta muchísimo por cambiar y por cuestionar, pues de nada sirve que nosotras hayamos hecho lo que hemos hecho desde hace cincuenta y tantos años si no hay otras generaciones que sigan cuestionando y planteando nuevas problemáticas y nuevas ideas y nuevos cuestionamientos en torno al arte y al arte feminista”.

Y es que, afirma, el arte, incluso desde dentro del propio feminismo, a lo largo de la historia más que cuestionado ha sido ignorado a pesar de los diversos planteamientos, argumentos y desarrollos.

Por ello, la artista -cuya participación destaca entre las conferencias, mesas de dialogo, talleres, exposiciones y eventos culturales que ofrece el Congreso de Artes Visuales "Disidencias", que tendrá invitados nacionales e internacionales que abordarán distintas temáticas- llama a las mujeres a creérsela, a luchar por visibilizar su trabajo.

Asegura que, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno o en el Museo de Arte Carrillo Gil han documentado la baja participación de las mujeres en sus colecciones; dice que llegan hasta ahí, pero que no hay un seguimiento o alguna medida posterior para remediar el asunto de tener más obra, de adquirir más obra de mujeres.

"Ha habido tradicionalmente con el trabajo de las mujeres en todos los campos, una manera de invisibilizar su trabajo por distintas cuestiones, por cómo son nuestras culturas. Le damos más relevancia a ciertas voces y a ciertos tipos de trabajos y así la mayor parte de la creatividad del mundo se desperdicia por cuestiones de discriminación. Se desperdicia la creatividad de las mujeres, la creatividad de la mayoría de las personas que no son hombres blancos de países primermundistas, por cuestiones de raza de género; todo este trabajo se desperdicia y como sociedad sólo nos enfocamos a un grupo muy chiquito y su producción, lo cual me parece un desperdicio para toda la humanidad", dice Mayer.

¿Y qué hacer frente a esa situación? “Es cuestión de hablar de estas problemáticas, poner el tema sobre la mesa e implantar nuevas estrategias para visibilizar, sobre todo, el arte de las mujeres, dice la creadora.

"En España o Argentina hay organizaciones muy importantes de artistas que se dedican a cuestionar y a exigir: si los museos son del gobierno y están pagados con recursos públicos y el 50% de esos recursos lo pagan mujeres, pues también tendrían que estar representadas en esos recintos. Son ese tipo de planteamientos", pero también destaca otros que cuestionan la educación, cómo es diferente para hombres y para mujeres y cómo tiene que cambiar esto para que haya más visibilidad, empezando por las mujeres mismas exigiendo.

Mayer también recuerda que un estudió de la artista Betsabeé Romero documentó cómo, a pesar de que las becas para jóvenes creadores son proporcionales, son menos mujeres las que las solicitan. "Ahí veo un problema educativo, nos cuesta trabajo exigir, nos cuesta trabajo creérnosla, nos cuesta trabajo entender que muchas veces hay un sistema que impide que se vea nuestro trabajo y entonces creemos que nuestro trabajo no es bueno y eso pasa en muchos campos, no sólo en el arte. Entonces ahí es un trabajo que tenemos que hacer nosotras, para acompañar la exigencia a las instituciones y la visibilización socialmente", indica la creadora cuya línea de trabajo mezcla arte, activismo, pedagogía y documentación.

Finalmente, la artista reitera el llamado a visibilizar el arte en los sistemas educativos y en los medios de comunicación: "Si no hay ese trabajo: ver el arte o hablar de arte, no existe en la realidad de la gente".

El IV congreso Internacional de Artes Visuales es organizado por La Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Bellas Artes, la Secretaria de Extensión y Cultura Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

La conferencia de Mónica Mayer se podrá seguir en Zoom: ID: 835 0266 5697; Código: 854756 y en Facebook live https://www.facebook.com/fbauaq el viernes 8 de abril a las 16 horas.