Al recibir el Premio Princesa de Asturias 2022 en la categoría de Ciencias Sociales, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma afirmó que la historia es “implacable en sus juicios” y no se puede “pretender manipularla ni cometer el despropósito de tergiversarla".



El también arqueólogo expresó que la historia la escriben los pueblos, forjadores de “futuros mejores”, y que en ella la ignorancia es una “mala consejera” que en muchas ocasiones lleva a la mentira.



“La historia y la arqueología nos llevan frente a las sociedades del pasado y nos muestran que muchas de ellas fueron creadoras de avances importantes y que, en su devenir, surgieron imperios y gobernantes poderosos que en su soberbia creyeron que serían eternos, pero no fue así”, dijo en su discurso tras recibir el Premio Princesa de Asturias en Oviedo, ante la Princesa Leonor, y los Reyes de España.



En discurso de agradecimiento durante la ceremonia de premiación, Matos Moctezuma celebró los lazos existentes entre México y España después de, a sus palabras, “largas luchas” pasadas, cuando en 1521 tuvo lugar “el encuentro de dos maneras de pensar diferentes, de sociedades que tenían su propia visión del universo” y comentó que, en este punto de la historia, todas las guerras conllevan “muerte, destrucción, desolación, imposición, injusticia y violencia”, algo que ambas naciones han vivido en carne propia y que no deben pasar por alto ni olvidar.



“Esto no se olvida, pero tampoco podemos anclarnos en el pasado y guardar rencores, sino mirar hacia adelante. En esto México y España deben erigirse hacia un futuro promisorio”, enfatizó Matos Moctezuma.



Matos Moctezuma señaló que galardones como el Princesa de Asturias no son solamente para las personas o instituciones a quienes se les otorga, sino también para los maestros, profesores que lo formaron y apoyaron en el crecimiento de su carrera, a quienes, dijo, recuerda con gran cariño.

“Todo reconocimiento conlleva honra, pero también gratitud de quien lo recibe. Estos premios que hoy recibimos en esta Casa de las Musas son un canto a la inteligencia”, señaló el investigador de 81 años y de 60 dedicados a la antropología e historia.



Matos Moctezuma mencionó también a la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido formadora de “miles y miles hombres y mujeres” que a lo largo del tiempo han dado “grandeza” al país “por medio de la ciencia y las humanidades”, y expresó su agradecimiento a la Academia Mexicana de la Lengua, instituciones que promovieron y apoyaron su candidatura al galardón.

