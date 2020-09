Más de 100 dibujos "perdidos" de Hokusai encuentran nuevo hogar

El Museo Británico ha adquirido 103 dibujos prácticamente desconocidos del artista japonés Katsushika Hokusai (1760-1849) que reaparecieron en París el año pasado tras décadas en manos privadas, ha informado este jueves en un comunicado.

La institución londinense, que compró las "exquisitas" obras, de pequeño tamaño, gracias a una subvención de la entidad benéfica Art Fund, señala que éstas fueron "registradas públicamente" por última vez en una subasta en 1948 en la capital francesa.



Imagen: AFP PHOTO / THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

Creadas en 1829 para un libro que no llegó a publicarse, las ilustraciones fueron anteriormente propiedad del coleccionista y joyero Henri Vever (1854-1842), y se piensa que después pudieron pasar a otras colecciones en Francia.

El Museo Británico destaca que los dibujos, de temática natural, mitológica, histórica, literaria o religiosa, son "especialmente significativos" porque datan de un periodo en la carrera de Hokusai en el que se creía que había creado poco debido a problemas personales.



Imagen: AFP PHOTO / THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

La razón por la cual las ilustraciones nunca se publicaron "sigue sin estar clara", pero suponen "un punto de inflexión en la carrera del artista de 70 años" y demuestran que entraba en una nueva fase creativa, que culminaría con su famosa serie de 36 xilografías "Treinta y seis vistas del monte Fuji" (1831-1833), apunta la institución.

Con esta adquisición, accesible por internet, el Museo posee ya más de un millar de piezas del maestro japonés, entre ellas una temprana impresión de la popular estampa conocida como "La Gran Ola", adquirida en 2008 y que centró una exitosa exposición en Londres en 2017.



Imagen: AFP PHOTO / THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

Además de la posibilidad de ver los nuevos dibujos a través de su página web, el "British Museum" planea incluirlos en una exposición gratuita "en el futuro", según indica en su comunicado.

fjb