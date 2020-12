Lucina Jiménez lee cosas en público que ni revisa

La traductora Claudia Cabrera Luna fue confundida ayer con la escritora y también traductora Claudia Cabrera Espinosa en plena ceremonia virtual para recibir el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2020 en la categoría de Narrativa. La entrega se transmitió en las cuentas de Facebook de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL y de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, instituciones convocantes, pero el video fue borrado y del error sólo quedó un registro, el comentario de la propia galardonada, quien lamentó que la directora del INBAL haya leído mal su currículum. “Parte de la biografía que leyó Lucina Jiménez no es mía, sino de Claudia Cabrera Espinosa. Yo soy Claudia Cabrera Luna y no soy editora ni columnista ni maestra ni doctora. Es un error garrafal e imperdonable. Ya habían cometido ese error cuando se dio a conocer a los premiados, y ya se los había corregido, les mandé mi semblanza, la correcta”, escribió. Y sí. En septiembre pasado, la Secretaría de Cultura dio a conocer a los ganadores y se indicaba que ella era maestra en Edición literaria por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Letras españolas por la UNAM y columnista de la revista Este País, datos que corresponden a Cabrera Espinosa. La ganadora pidió que se editara el video para no seguir dispersando el error, y horas después el INBAL publicó el video ya sin el fragmento.

¿Hay un "FRENAA cultural"?

Y en un capítulo más de la trama “Desactivación colectivos” surge un nuevo personaje, pero aún no queda claro si es héroe o villano, protagonista o antagonista. Se trata del grupo “Diálogo y construcción por la cultura” que, dice, agrupa a más de 200 artistas de todo el país. Ellos se reunieron hace unos días con el nuevo equipo interlocutor que propuso la Secretaría de Cultura, tras el penoso incidente del chat que terminó con dos “renunciados” y con el rompimiento con los 11 colectivos que, dicen, agrupan a más de 6 mil artistas. En Facebook se han estado tirando de un lado y del otro. Que si los primeros son esquiroles, que si los segundos son el “FRENAA cultural”. Lo cierto es que no es la primera vez que este nuevo personaje ha guardado distancia de los colectivos y ha dicho, no pocas veces, que los otros no los representan. Mientras estos dos frentes dialogan o pelean, la Secretaría de Cultura dice: A río revuelto, ganancia de pescadores.