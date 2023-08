Para que no fuera confundida con la versión que el director británico Peter Brook hizo del "Mahabhárata", épica sagrada de la India, la directora Laura Jerkov y el dramaturgo Carlos Cristóbal Morales bautizaron su montaje como “Los Pandavas: La guerra de todos los tiempos”. Aunque la adaptación abarca ciertos momentos de toda la epopeya, lo que se presenta como referente, para que "el espectador no crea que es la misma dramaturgia de Brook", es uno uno de sus capítulos, el "Bhagavad-gita", que por sí mismo es uno de los libros religiosos más importantes de la humanidad. La idea, dice Jerkov, es homenajear a Peter Brook y que, al mismo tiempo, el público se encuentre con una versión mexicana.

La extensión del "Mahabhárata" es cuatro veces la de La Biblia. "Fue una tarea ambiciosa hacer esta adaptación, resultado de 18 ensayos de 4 horas cada uno. No creemos que estemos llegando al estreno". El dispositivo escénico es austero: cuatro sillas que representan los tronos de los reyes y un par de elementos de utilería, como bastones de bambú; prendas que abarcan la gama de color de la India: rojos, amarillos y azules intensos, y que portan 17 actores; máscaras, pelucas y maquillaje corporal; música oriental y representaciones de dioses como Kali, Ganesha, Brahma y Shiva, quienes son descritos previamente al espectador.La historia de este antiguo texto sagrado, que al mismo tiempo es el centro del montaje, cuenta la directora, es la de la guerra que surge al interior de una familia y desata el final de una casta, el ocaso de un complejos de ancestros a partir de una mala decisión que devienen en el caos, y con él, los celos, la envidia y el odio. "El "Bhagavad-gita nos muestra que estamos repitiendo cíclicamente la destrucción. En lugar de encontrar la paz y romper la roca de la división con una gota de agua. Los personajes no encuentran la paz porque todo el tiempo están perdidos en sus intereses, en su ego y en una especie de autoestima dañada que no permite que ellos sean felices".

En lo teórico, el montaje de Jerkov bebe no sólo de Brook, sino del polaco Jerzy Grotowski y su interés por la espiritualidad en el teatro: "Buscamos acercar al espectador de una manera precisa. La obra se desarrolla en un lugar íntimo de teatro consagrado, como diría Brook; donde las personas van a entrar a este espacio liminal. Es una obra que está rebasando un umbral y llega a los actores y al público a vivir juntos el viaje de "El héroe de las mil caras", de Joseph Campbell (...) Grotowski buscaba el alma dentro del actor; justo él estaba buscando el alma dentro del actor, el actor no debía quedarse en el mundo externo".

La obra "Los Pandavas" se presenta en El Círculo Teatral. Foto: Los Pandavas, cortesía

Estos pasajes y fragmentos que seleccionó fueron la pauta para estructurar su adaptación: "Es un libro muy largo. El montaje de Brook es de nueve horas; nuestra versión dura dos horas y media, menos de un tercio de esto. "Arme una especie de rompecabezas con las imágenes y fragmentos que recopilé, aquellos que podían vibrar con lo actual", concluye.

“Los Pandavas: La guerra de todos los tiempos” se estrenará el 20 de agosto en El Círculo Teatral (Veracruz 107, Condesa) y cierra temporada el 8 de octubre; podrá verse los domingos, a las 18:00 horas.

En el elenco están, Pilar Villanueva, Miranda Ixchel, Gabriel Esquivel, Ricardo Segura, Lula CordZam, Kimberly García, Danzil Moreno, Abraham Leandro, Jules Castro, Claus Grissel, Río Pérez, Carlos Cortés, Joseph Escárcega, Azahi Jeyel y Yaratzely Fox.



