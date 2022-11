Los horarios del Corona Capital, el caos de Elon Musk en Twitter y Tepito “pueblo mágico”, en los memes de la semana

Las fallas en el metro, la mala gestión de Elon Musk en Twitter y la inconformidad de los fans por los horarios del Corona Capital, son los temas que volvieron tan caótica la semana. Aquí te contamos un resumen de estas noticias, ilustradas con memes:

A una semana del festival musical Corona Capital, los organizadores no habían anunciado los horarios del evento, lo cual tenía a los fans con el Jesús en la boca. Una vez publicados, las emociones no se calmaron, pues los horarios de los artistas más relevantes se empalmaron, poniendo en una situación complicada a los asistentes, que en resignación, decidieron hacer memes de esta situación.



they / thems corriendo por todo el autódromo para poder ver a Marina, Mitski, Kacey Musgraves y Charli XCX en el Corona Capital

el crimen de odio del corona capital empalmando a Marina y Mitski, MCR y Charli XCX, Miley y The 1975. pic.twitter.com/XDZMDSbALY

Asegurando que con la verificación pagada, Twitter se volvería un lugar más democrático y con información confiable, el magnate Elon Musk demostró que su teoría puesta en práctica es un caos total. Usuarios que pagaron 8 dólares por la verificación (tener la palomita azul) se hicieron pasar por políticos y empresas, tuitearon declaraciones falsas y causaron que hasta la farmacéutica Lilly perdiera 14 millones de dólares en horas porque un usurpador tuiteó que ahora la insulina que producía sería gratis.

Al final, Musk decidió cancelar el programa de suscripción para obtener la verificación. Este desorden se da luego que despidiera a la mitad de los empleados de Twitter, cerca de 7 mil 500 personas en el mundo, incluyendo Twitter México. Además el empresario envió un correo a su personal indicando que el home office se había terminado y que se prepararan para tiempos difíciles.

Ante la actual situación y la apatía que despierta Musk, muchos alegan que se acerca el final de esta Twitter.



Twitter these days. pic.twitter.com/wbLcSro8w2

they're saying twitter might shut down pic.twitter.com/CprWLW4hm8

