Los de Coldplay en México, el performance de Pepx Romero y la milésima pelea de Adame, en los memes de la semana

Esta semana sin duda los protagonistas de los memes de la semana fueron los integrantes de Coldplay, sin embargo, Adame hizo la “luchita” por mantenerse viral.

El cuestionado performance de Pepx Romero, artista que lamió y besó esculturas del Museo Nacional de Antropología y el tan criticado horario de verano también llamaron la atención de internautas.

Aquí las noticias de la semana más virales, con sus respectivos memes.

Después de todo, sí hubo cambio de horario

El pasado 23 de marzo, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores a revisar la posibilidad de derogar el horario de verano, bajo el argumento de que "cuando se implementó no se consultó a los mexicanos, lo que generó malestar social". La bancada de Morena, a través de diputada Irma Juan Carlos, impulsó una iniciativa para abrogar el horario de verano, bajo el mismo argumento del presidente.

Lee también: Conacyt tiene como investigador emérito a académico de la UNAM que acusan de "plagiario certificado"

Sin embargo, el domingo 3 de marzo se adelantó una hora del reloj.

El martes pasado se reportó que la intención de legislar para abrogar el horario de verano, sigue en pie, afirmaron diputados de diversas bancadas. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, explicó que al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hay apoyo incluso de la oposición en la propuesta, sin embargo, siguen esperando los informes técnicos de diversas dependencias.





La pelea de Alfredo Adame

Pandemia, inflación, inseguridad, polarización… en estos tiempos difíciles sólo ha habido una persona capaz de unir a los usuarios de redes sociales mexicanos: las peleas de Alfredo Adame, quien esta semana ofreció un nuevo espectáculo.

Lee también:¿Treta o derecho? Intelectuales reflexionan sobre la revocación de mandato

En esta ocasión todo inició con la provocación del abogado de Carlos Trejo, quien dijo que Adame no quiso presentarse en la tan cantada pelea que estableció con el cazafantasmas.

El conductor trató de lanzarle una patada al abogado, pero las cosas no salieron bien, su pie se atoró con una silla que estaba tirada y él terminó en el suelo.

No es la primera vez que Adame termina en el piso lanzando patada de bicicleta. En febrero ocurrió lo mismo cuando el conductor se enfrentó contra unos presuntos montachoques. Los memeros no perdieron la oportunidad para reírse del ahora movimiento insignia del famoso.

Alfredo Adame después de tirarle una patada a su contrincantepic.twitter.com/UzlVCbR4dI — Johnny K. (@LostAndDamned28) April 5, 2022



Los Coldplay ya tienen tanto tiempo en México que…

Coldplay se mantuvo en tendencia en Twitter casi toda la semana, esto fue porque cibernautas notaron que el grupo musical llevaba tantos días en el país que ya hasta parecía que vivía en México.

“Cada día que despierto veo historias de alguien que fue a un concierto de Coldplay la noche anterior, ¿qué clase de 'Día de la marmota' es este?”, dijo un usuario de Twitter, haciendo referencia a la cinta protagonizada por Bill Murray.

Esto causó que surgiera una especie de plantilla de memes para usuarios de redes sociales: “Los Coldplay ya tienen tanto tiempo en México que…” y dejaron volar su creatividad añadiendo las cosas más mexicanas que se les pudieron ocurrir, por ejemplo, Los Coldplay ya tienen tanto tiempo en México que ya hasta tienen casa del Infonavit, ya se pelearon con Alfredo Adame o ya hasta su vocalista, Chris Martin, se destapó como candidato para 2024.

Lee también: Se arma el maratón de sonidero en la Casa del Lago de la UNAM

Aquí una variada selección de los mejores memes de Coldplay.





Pepx Romero y las lamidas en Antropología

El artista Pepx Romero causó polémica por su performance “Mexique 2022” en el que besó y lamió escultura en el Museo Nacional de Antropología.

Más allá de debatir si gustó o no su actuación, Romero dejó ver las fallas en el sistema de seguridad del recinto, considerado el más importante de América Latina.

Después de un largo silencio, las autoridades del INAH ofrecieron una conferencia de prensa donde anunciaron que las piezas prehispánicas no sufrieron daño alguno y que determinarán las acciones legales a seguir contra Romero.





jgt