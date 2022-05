"Lo que yo sí espero de mi gobierno es la protección de las mujeres": Poniatowska

En medio de la emoción por la celebración de su cumpleaños 90, Elena Poniatowska cuestionó la desaparición de personas en México, de los asesinatos contra mujeres, de los feminicidios y dijo que lo que espera de su gobierno es protección para las mujeres, porque en México quienes más desaparecen son los campesinos, gente pobre y las mujeres.

"Lo que yo sí espero de mi gobierno es la protección de las mujeres, sobre todo que ya no desaparezca la gente", afirmó la escritora y periodista al término de su homenaje nacional en el Palacio de Bellas Artes, este mediodía. Luego de firmar varios libros, la escritora dijo que es muy terrible que siga habiendo esa desaparición de jóvenes, de estudiantes y de mujeres también.

"Habría que hablar del asesinato y de feminicidios, eso es importantísimo". A la pregunta de si deben ser escuchadas las voces de las familias de los desaparecidos en un país donde se han alcanzado las 100 mil desapariciones, la autora de "La noche de Tlatelolco" dijo que sí, que en los periódicos aparecen muchos artículos "pero debería de haber como una campaña de todos nosotros para evitarlos. Esto no es posible"

Lee también: "Eligieron al de la visión salinista del Encuentro de dos Mundos", dice Pedro Salmerón sobre premio a Matos Moctezuma

¿Ha fallado el estado? Se le preguntó y Elena dijo que el Estado "No ha apoyado finalmente, no se ha visto que apoye o que se preocupe" y agrego que no se puede decir que no se ha hecho nada porque siempre ha habido grandes injusticias.

Lee también: Munal se cae: no hay mantenimiento, pero sí eventos privados

"Yo cuando era joven me la vivía en la Cárcel de Lecumberri, era la cárcel preventiva, personalmente a mí me ayudó muchísimo oír relatos de vida, relatos de injusticias, relatos de mentiras también, [...] todo eso fue un aprendizaje enorme, pero lo que yo sí espero de mi gobierno es la protección de las mujeres, sobre todo que ya no desaparezca la gente", enfatizó, pues señaló que quienes más desparaceen en México son los campesinos, gente pobre y las mujeres.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.