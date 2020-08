Lo que tienes que saber para ir a los museos que abrirán el 19 de agosto

Los museos de Arte Moderno y Rufino Tamayo, así como la Sala de Arte Público Siqueiros, reabrirán sus puertas al público el próximo 19 de agosto, con exposiciones que fueron suspendidas debido al inicio de la pandemia. Además, el INBAL detalló hoy a través de un comunicado, el aforo será únicamente del 30%.

El Instituto Nacional de Bellas y Literatura (INBAL) informó que en el Museo de Arte Moderno (MAM) se podrá visitar la exposición "Manifiestos del arte mexicano", que se vio interrumpida con el confinamiento y ofrece un recorrido por la plástica nacional en la primera mitad del siglo XX.

Además, en septiembre próximo se inaugurará la exposición "Juan Soriano. Un océano de poesía", como parte del Homenaje por el Centenario del nacimiento del artista. Asimismo, se continuará con el programa de actividades virtuales, como el conversatorio en torno a este creador nacido en Jalisco y cuya obra será analizada el 18 de agosto a las 18:00 horas en un conversatorio en línea. Igualmente, se realizará el diálogo Felguérez más allá de Felguérez, que se transmitirá el próximo 26 de agosto a las 18:00 horas, a través de las redes sociales del MAM.

El Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo reabrirá con las exposiciones que se interrumpieron: "English for Foreigners", de Stephen Prina; "En apariencia otro México. Bocetos para murales", de Rufino Tamayo, así como con la colección permanente del museo y la instalación "All and Everything", de Alexandre Estrela.



Foto: INBAL

De igual manera se dará continuidad al programa de cursos virtuales sobre arte contemporáneo y arquitectura que se ofreció durante los últimos meses.

En el caso de la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) se ofrecerán sus murales de David Alfaro Siqueiros y la exposición colectiva de arte contemporáneo "Murales para un cubo blanco" que conjuga cuatro obras de artistas mexicanos: Ana Bidart y el colectivo Primal, Antonio Bravo, Iván Krassoievitch y Lucía Vidales, comisionados para realizar obras que dialogan con el legado del artista mexicano, particularmente con el escenario pictórico integral y el sentido social del arte.

Protocolo sanitario

Los museos y la Sala estarán abiertos de 11:00 a 17:00 horas con un 30% de su capacidad de aforo "para garantizar el cumplimiento de la sana distancia entre sus visitantes".

Según el INBAL elaboró un protocolo general para su Red de Museos, del cual se derivaron los protocolos de cada recinto museístico, atendiendo a su tamaño, identidad y necesidades, además diseñó un plan llamado "Prepara tu visita", que estará disponible de manera virtual en todas las redes sociales de los recintos.

Al ingresar a los museos, los visitantes se encontrarán con un filtro sanitario que consta del uso de un tapete desinfectante, aplicación de gel antibacterial, así como la toma de temperatura. Por seguridad y sin excepción, en caso de que una persona registre más de 37.4ºC, no podrá ingresar a los recintos.



Foto: INBAL

Otra medida preventiva es el cierre de las paqueterías de los recintos, por lo cual se solicita no llevar mochilas o bultos a los museos. También se hará énfasis en las medidas de protección a la salud, como son el estornudo de etiqueta, no tener contacto físico con otras personas y el lavado de manos constante. Es importante tener en cuenta que los visitantes deberán usar cubrebocas en todo momento, así como guardar la sana distancia y respetar el sentido unidireccional dentro de los museos.

Adicionalmente, se tomarán medidas especiales de limpieza en los espacios y superficies de uso común. Estas orientaciones estarán visiblemente colocadas en todos los recintos.

El resto de los espacios museísticos que integran la Red de Museos del INBAL será escalonada, a esta programación también se ha sumado el Museo Nacional de Culturas Populares, dependiente de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura federal. Aunque no se ha precisado acerca de la reapertura de los museos que dependen del INAH, se espera que, de existir condiciones, se sumen a la programación.

