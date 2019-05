"Literatura abre las fronteras, las desaparece": Mario Vargas Llosa

GUADALAJARA, JAL. Aún sin querer ser el protagonista de la III Bienal de Novela que lleva su nombre, el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, es el protagonista de este encuentro que se realiza por primera vez en México y que se inauguró la noche de este lunes teniendo como lema “Literaturas y fronteras”.

En breve entrevista tras la charla inaugural del encuentro, celebrado en el Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, el autor de “Conversación en la Catedral” aseguró que la literatura abre las fronteras, las desaparece.

“La literatura es universal, la literatura nos pone en contacto con gentes distintas, con otras culturas, con otros tiempos. La novela creo que es una manera de superar las fronteras, de vencerlas, de saltar sobre ellas y descubrir lo que tenemos en común a pesar de las diferencias que existen”, señaló el narrador tras la conversación entre los cinco finalistas del Premio de Novela Vargas Llosa que se entregará el próximo jueves.

Vargas Llosa dijo que no lee redes sociales, “no pertenezco a esta época. Yo leo, leo libros; las redes sociales no me interesan, son una especie de subliteratura que la verdad no tiene mayor interés para mí”, señaló luego de celebrar que la Bienal Mario Vargas Llosa se haya venido a México.

Dijo que todo está muy bien organizado y preparado todo, “sobre todo lo que rodea al Premio de Novela que son las conferencias, las mesas redondas. Ojalá todos los escritores se expresaran tan bien y con tanta gracia como los cinco finalistas”.

El Premio Nobel de Literatura estuvo presente en la charla que la escritora mexicana Rosa Beltrán sostuvo con Gioconda Belli (Nicaragua), Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela), Gustavo Faverón (Perú), Antonio Soler y Manuel Vilas (estos dos últimos de España), finalistas del III Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

Durante la primera jornada, los cinco autores compartieron destalles, detonantes y génesis de las novelas con las que concursan; una de ellas será la ganadora del galardón cuyo jurado está compuesto por Sergio Ramírez (como presidente), Carme Riera, Alonso Cueto Caballero, Felipe Garrido, Juan Manuel Bonet, y J.J. Armas Marcelo (como secretario).

Al hacer la inauguración, Raúl Padilla, presidente de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, que es coorganizadora de la Bienal, dijo que este encuentro literario fortalece el trabajo de la UdeG por la promoción del libro y la lectura, contra todos los muros, sean físicos o imaginarios.

Entre los autores que participarán en el encuentro que concluye el próximo jueves están Héctor Aguilar Camín (México), Mayra Montero (Puerto Rico), Gonzalo Celorio (México), Carlos Franz (Chile), Rosa Beltrán (México), Jorge Volpi (México), Mónica Lavín (México), Alberto Chimal (México), Mónica Lavín (México), Álvaro Vargas Llosa (Perú), Nicolás Melini (España), David Toscana (México), Álvaro Enrigue (México), Raúl Tola (Perú), Alberto Ruy Sánchez (México) y Carlos Granés (Colombia).